UN LENDEMAIN SOIR DE GALA – VINCENT DEDIENNE, Théâtre Coluche, Plaisir
samedi 20 mars 2027 · Théâtre Coluche · Plaisir
Informations pratiques
UN LENDEMAIN SOIR DE GALA – VINCENT DEDIENNE Samedi 20 mars 2027, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines
Plein tarif 36€ / Abonné 32€ / – 26 ans 26€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
Vincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des amis, ils ont écrit des chansons à Vincent.
« Pendant que je jouais mon one man show « Un soir de gala », j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson.
C’est donc ça, « Un lendemain soir de gala » : ce sont des chansons
offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette,
Pierre Lapointe, Tim Dup, Albin de la Simone, etc., et que je vous offre à mon tour. » Vincent.
Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3981 »}]
Concert
@Marina_viguier
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