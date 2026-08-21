UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plaisir

UN LENDEMAIN SOIR DE GALA – VINCENT DEDIENNE, Théâtre Coluche, Plaisir

samedi 20 mars 2027 · Théâtre Coluche · Plaisir

UN LENDEMAIN SOIR DE GALA – VINCENT DEDIENNE, Théâtre Coluche, Plaisir

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Lieu
Théâtre Coluche
Adresse
980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir
Ville
78370 Plaisir
Département
Yvelines
Tarif
Plein tarif 36€ / Abonné 32€ / - 26 ans 26€

UN LENDEMAIN SOIR DE GALA – VINCENT DEDIENNE Samedi 20 mars 2027, 20h30 Théâtre Coluche Yvelines

Plein tarif 36€ / Abonné 32€ / – 26 ans 26€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00
Fin : 2027-03-20T20:30:00+01:00 – 2027-03-20T21:30:00+01:00

Vincent Dedienne a des amis chanteurs. Ces chanteurs écrivent des chansons. Comme ce sont des amis, ils ont écrit des chansons à Vincent.
« Pendant que je jouais mon one man show « Un soir de gala », j’ai eu l’idée de demander à des artistes que j’aime de choisir chacun un sketch ou un moment du spectacle et d’en faire une chanson.
C’est donc ça, « Un lendemain soir de gala » : ce sont des chansons
offertes par Alex Beaupain, Jeanne Cherhal, Vincent Delerm, Juliette,
Pierre Lapointe, Tim Dup, Albin de la Simone, etc., et que je vous offre à mon tour. » Vincent.

Théâtre Coluche 980 Avenue Du Général De Gaulle 78370 Plaisir Plaisir 78370 Les Gâtines Yvelines Île-de-France https://www.tec-plaisir.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3981 »}]
Concert

@Marina_viguier

À voir aussi à Plaisir (Yvelines)