Un matin avec Cezanne à Bibémus Parking de Bibémus Aix-en-Provence

C’est à Bibémus que Cezanne aimait se rendre pour communier avec la nature. Ressentez ces lieux inspirants par une visite interactive avec un petit déjeuner. Tous vos sens s’éveilleront !

Les carrières de Bibémus sont un lieu préservé où Cezanne trouva le calme et la sérénité pour coucher sur la toile ses chefs-d’œuvre.

Cette visite matinale interactive vous permettra de ressentir la magie de cet environnement inspirant, entre minéral et végétal.

Depuis le belvédère, le panorama est exceptionnel sur la montagne Sainte-Victoire et la campagne aixoise.



Par des ateliers sensoriels autour d’un petit-déjeuner, vous vivrez les lieux par vos sens pour une visite plus proche des sensations de Cezanne.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue français

➜ Durée 3h

➜Les animaux sont interdits.



Accès au site

● Rendez vous sur le parking de Bibemus (3080 chemin de Bibemus, Aix en Pce), au niveau de la barrière DFCI, 10 mn avant la visite.

● En cas de retard le guide se réserve le droit de vous refuser l’accès à la visite. Aucun remboursement ne sera possible.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .

English :

It is in the Le Visible est Invisible that Cezanne loved to be in harmony with nature. Feel this inspiring place by an interactive tour with a breakfast. All your senses will wake up !

