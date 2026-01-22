Un matin avec Cezanne à Bibémus Parking de Bibémus Aix-en-Provence
Un matin avec Cezanne à Bibémus Parking de Bibémus Aix-en-Provence jeudi 4 juin 2026.
Un matin avec Cezanne à Bibémus
Du 04/06 au 10/09/2026 le jeudi de 9h à 12h. Parking de Bibémus 3080 chemin de Bibémus Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-04 09:00:00
fin : 2026-09-10 12:00:00
Date(s) :
2026-06-04
C’est à Bibémus que Cezanne aimait se rendre pour communier avec la nature. Ressentez ces lieux inspirants par une visite interactive avec un petit déjeuner. Tous vos sens s’éveilleront !
Les carrières de Bibémus sont un lieu préservé où Cezanne trouva le calme et la sérénité pour coucher sur la toile ses chefs-d’œuvre.
Cette visite matinale interactive vous permettra de ressentir la magie de cet environnement inspirant, entre minéral et végétal.
Depuis le belvédère, le panorama est exceptionnel sur la montagne Sainte-Victoire et la campagne aixoise.
Par des ateliers sensoriels autour d’un petit-déjeuner, vous vivrez les lieux par vos sens pour une visite plus proche des sensations de Cezanne.
➜ Visite guidée à pied
➜ Langue français
➜ Durée 3h
➜Les animaux sont interdits.
Accès au site
● Rendez vous sur le parking de Bibemus (3080 chemin de Bibemus, Aix en Pce), au niveau de la barrière DFCI, 10 mn avant la visite.
● En cas de retard le guide se réserve le droit de vous refuser l’accès à la visite. Aucun remboursement ne sera possible.
Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. .
Parking de Bibémus 3080 chemin de Bibémus Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
It is in the Le Visible est Invisible that Cezanne loved to be in harmony with nature. Feel this inspiring place by an interactive tour with a breakfast. All your senses will wake up !
