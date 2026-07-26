Un mois avec Bach : Bach / Marchand Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

vendredi 11 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Salle Olivier Alain



Concert Bach / Marchand – Le duel imaginaire

Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques, des classes d’orgue et du département théâtre

Le CRR propose une série de manifestations autour de Jean-Sébastien Bach

Le vendredi 11 décembre 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T19:30:00+01:00

fin : 2026-12-11T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T18:30:00+02:00_2026-12-11T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis



Afficher la carte du lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et trouvez le meilleur itinéraire

