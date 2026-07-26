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Un mois avec Bach : Bach / Marchand Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

vendredi 11 décembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Un mois avec Bach : Bach / Marchand Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Salle Olivier Alain

Concert Bach / Marchand – Le duel imaginaire

Élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques, des classes d’orgue et du département théâtre

Le CRR propose une série de manifestations autour de Jean-Sébastien Bach
Le vendredi 11 décembre 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-11T19:30:00+01:00
fin : 2026-12-11T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-11T18:30:00+02:00_2026-12-11T20:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
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