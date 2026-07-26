Un mois avec Bach : concert d’ouverture Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

samedi 7 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski



« Au temps de J.S. Bach »

Orchestre du département de musiques anciennes et pratiques historiques

Benjamin Chénier, direction

Le CRR propose une série de manifestations autour de Jean-Sébastien Bach

Le samedi 07 novembre 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-07T16:00:00+02:00_2026-11-07T17:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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