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Un mois avec Bach : rencontre violon/violon baroque et danse baroque Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

samedi 21 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Un mois avec Bach : rencontre violon/violon baroque et danse baroque Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein
Adresse
14, rue de Madrid
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Auditorium Marcel Landowski

Journée de rencontre du violon moderne, violon baroque et danse

Conférence atelier Stéphanie Moraly, Benjamin Chénier et Hubert Hazebrouck, présentation

Le CRR propose une série de manifestations autour de Jean-Sébastien Bach
Le samedi 21 novembre 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T11:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid  75008 Paris
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