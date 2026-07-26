Un mois avec Bach : rencontre violon/violon baroque et danse baroque Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

samedi 21 novembre 2026 · Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein · Paris

Informations pratiques

Auditorium Marcel Landowski

Journée de rencontre du violon moderne, violon baroque et danse

Conférence atelier Stéphanie Moraly, Benjamin Chénier et Hubert Hazebrouck, présentation

Le CRR propose une série de manifestations autour de Jean-Sébastien Bach

Le samedi 21 novembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-21T11:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T10:00:00+02:00_2026-11-21T18:00:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

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