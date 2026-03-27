Un musée amusant Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson
Un musée amusant Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson mercredi 21 octobre 2026.
Un musée amusant
Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches
530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 11:00:00
fin : 2026-10-21 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Des petits jeux en famille pour partir à la découverte des paysages et des savoir-faire du Morvan en s’amusant !
Une animation pour les enfants de 6 à 10 ans en famille. .
Maison des Hommes et des Paysages Les petites Fourches
530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 10 ecomuseedumorvan@parcdumorvan.org
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English : Un musée amusant
L’événement Un musée amusant Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-27 par Maison du Tourisme PNRM
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