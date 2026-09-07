Un musée dans un château, Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Un musée dans un château 19 et 20 septembre Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Le château, aujourd’hui écrin du musée d’Archéologie nationale, hier résidence royale, vous dévoilera son histoire depuis son occupation par les plus célèbres rois de France jusqu’à sa transforma-tion en musée des Antiquités nationales par Napoléon III.

Cette visite vous permettra également de découvrir la vie de nos ancêtres à travers les collections exceptionnelles du Néolithique jusqu’à la fin de l’indépendance gauloise. Laissez-vous surprendre par les richesses techniques, humaines et artistiques de ces femmes et de ces hommes du passé.

Durée : 1h30 – A partir de 13 ans

Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr https://www.facebook.com/musee.archeologienationale;https://twitter.com/Archeonationale [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/musee-darcheologie-nationale/reservation?type=1458&resource=96970″}] Le musée d’Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l’époque mérovingienne. Quelque 3 millions d’objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l’évolution des techniques de fabrication, de l’expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d’Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d’un même établissement, un service à compétence national-SCN. Parc de stationnement (place Charles-de-Gaulle) RER A station Saint-Germain-en-Laye (20 min de Charles-de-Gaulle-Étoile) Autobus RAPT 258 depuis La Défense A13, RN190, RN13, N186

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©MAN/Didier Plowy