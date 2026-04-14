Un musée de nuit, Musée des beaux-arts, Tours

Un musée de nuit Samedi 23 mai, 19h00 Musée des beaux-arts Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais de l’archevêché (4e – 18e s.) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une exceptionnelle collection de Primitifs italiens et de peinture française 18e s, en font un des plus riches musées de France.

Au premier rang de ces chefs-d’œuvre figurent les peintures de Mantegna mais aussi Rubens, Rembrandt, Le Sueur et Philippe de Champaigne, Nattier, Lemoyne, Boucher, Perronneau et Roslin.

Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces œuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au 18e s.

La peinture dix-neuvième siècle est représentée par l’école néo-classique, le romantisme, l’orientalisme avec les œuvres de Belly, Chassériau, Delacroix, le réalisme est illustré par Bastien-Lepage, Cazin, Gervex. L’impressionnisme, le post-impressionnisme et le symbolisme sont présent à travers des œuvres de Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner. La sculpture compte Rodin, Bourdelle, Gaumont, Sicard

La collection d’œuvres du 20e siècle regroupe Asse, Calder, Davidson, Debré, Denis, Messagier, Poliakoff, Tal-Coat

Musée des beaux-arts 18 Place François Sicard, 37000 Tours, France Tours 37000 Cathédrale Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33247056873 https://mba.tours.fr Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais de l’archevêché, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une exceptionnelle collection de Primitifs italiens et de peinture française du XVIIIe siècle, en font un des plus riches musées de France. Au premier rang de ces chefs-d’œuvre figurent les peintures de Mantegna mais aussi Rubens, Rembrandt, Le Sueur et Philippe de Champaigne, Nattier, Lemoyne, Boucher, Perronneau… Disposées pour la plupart dans de magnifiques salons de réception, ces œuvres évoquent, grâce à la présence d’un riche mobilier, la vie dans un palais au XVIIIe siècle.

Le XIXe siècle est représentée par Belly, Chassériau, Delacroix, Bastien-Lepage, Cazin, Gervex, Monet, Degas, Henri Martin, Le Sidaner. La sculpture compte Rodin, Bourdelle, Gaumont, Sicard

La collection d’œuvres du XXe siècle regroupe Asse, Calder, Davidson, Debré, Denis, Zao Wou-ki…. Gare : La gare de Tours est à 400 mètres du musée. A pied, vous empruntez la rue Bernard Palissy jusqu’au jardin François Sicard ; le musée sera à votre droite. Vélo : Vous pouvez stationner votre vélo à l’entrée de la cour du musée. Voiture : Vous pouvez stationner votre voiture autour de la place François Sicard, au parking du château ou bien au parking de la gare de Tours.

Parmi les plus beaux sites du Val de Loire figure l’ancien palais de l’archevêché (4e – 18e s.) classé Monument Historique, aujourd’hui musée des Beaux-Arts. Ses collections renommées, notamment une …

©Ville de Tours, musée des Beaux-Arts, cliché Eric Garin