Un nouveau monde en plus joli, Archives départementales de la Nièvre, Nevers

Informations pratiques

Un nouveau monde en plus joli Samedi 19 septembre, 15h00 Archives départementales de la Nièvre Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:40:00+02:00

Né à la demande du Conseil départemental qui a souhaité aborder le changement climatique par la création artistique, cette forme courte de 30 minutes part à la rencontre de publics de tous âges. Le spectacle est porté par la compagnie TAIM, implantée à Corbigny et spécialisée dans les arts vivants. La comédienne, danseuse et metteuse en scène Marie Tessier, ainsi que le musicien Nicolas Naudet, en sont les interprètes. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec l’auteur Sylvain Levey, dont l’écriture vive et orale façonne la voix de Brune, personnage central du récit.

Résumé :

Dans un village de la Nièvre, Brune grandit entre la ferme familiale, les souvenirs de son grand-père, les rêves d’une autre vie de sa mère et ses propres désirs d’amour et de liberté. Lorsque son père décide d’abattre les platanes surnommés « les frères Kennedy », Brune se révolte et mène une lutte joyeuse et solidaire pour sauver ce qui reste. Entre deuils, premières fois et engagement écologique, elle partage ses préoccupations, ses rêves et ses combats. Car si le monde ne tourne pas rond, Brune veut croire qu’il est possible d’en inventer « un nouveau, en plus joli ».

Archives départementales de la Nièvre 1 Rue Charles Roy, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33386606830 https://archives.nievre.fr Les inventaires des fonds d’archives de Nevers Agglomération, de la Ville de Nevers et de Varennes-Vauzelles sont consultables en salle. Arrêt de bus, parking gratuit à proximité, places pour PMR.

Né à la demande du Conseil départemental qui a souhaité aborder le changement climatique par la création artistique, cette forme courte de 30 minutes part à la rencontre de publics de tous âges.

© Compagnie Taim’