« Un peu du souffle de ma mère » de Mohamed Issaoui Samedi 17 octobre, 14h30 La Combine Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00

Un peu du souffle de ma mère est une exploration chorégraphique du pain traditionnel tunisien, à travers ses gestes, ses voix et ses mémoires. Ce projet s’ancre dans le geste des femmes — celles qui pétrissent, tamisent, nourrissent, résistent — et cherche à redonner visibilité à un travail souvent silencieux et pourtant fondateur : celui des faiseuses de pain.

La Combine Rue de la pise la grand combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]

Un peu du souffle de ma mère est une exploration chorégraphique du pain traditionnel tunisien, à travers ses gestes, ses voix et ses mémoires. Ce projet s’ancre dans le geste des femmes — celles qui…

© Mohamed Issaoui