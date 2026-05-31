« Un peu du souffle de ma mère » de Mohamed Issaoui, La Combine, La Grand-Combe
« Un peu du souffle de ma mère » de Mohamed Issaoui, La Combine, La Grand-Combe samedi 17 octobre 2026.
« Un peu du souffle de ma mère » de Mohamed Issaoui Samedi 17 octobre, 14h30 La Combine Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:30:00+02:00
Un peu du souffle de ma mère est une exploration chorégraphique du pain traditionnel tunisien, à travers ses gestes, ses voix et ses mémoires. Ce projet s’ancre dans le geste des femmes — celles qui pétrissent, tamisent, nourrissent, résistent — et cherche à redonner visibilité à un travail souvent silencieux et pourtant fondateur : celui des faiseuses de pain.
La Combine Rue de la pise la grand combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ladeter.org »}]
Un peu du souffle de ma mère est une exploration chorégraphique du pain traditionnel tunisien, à travers ses gestes, ses voix et ses mémoires. Ce projet s’ancre dans le geste des femmes — celles qui…
© Mohamed Issaoui
À voir aussi à La Grand-Combe (Gard)
- Les 180 ans de La Grand-Combe, La Grand-Combe, La Grand-Combe 21 juin 2026
- Conférence « L’église Notre Dame de l’Immaculée Conception de la Grand’Combe, entrez dans les secrets et les trésors de l’édifice » par André ALBEROLA, Maison du Mineur, La Grand-Combe 25 septembre 2026
- Limitless » de Mohanad Smama, LA DÉTER, La Grand-Combe 16 octobre 2026
- Conférence « La sidérurgie au XXème siècle à travers l’outillage » par Léo IGON, Maison du Mineur, La Grand-Combe 30 octobre 2026
- Conférence « Hommage à deux figures de Laval Pradel, Charles Blanc (1881-1955) et Joachim Durand (1903-1993) » par Rémy JOUVERT, Maison du Mineur, La Grand-Combe 27 novembre 2026