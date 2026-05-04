Un piano à l’usine MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS

Dans une usine traversant les époques, un piano devient le témoin

discret de la vie des ouvrier·es. Entre luttes sociales, espoirs et

désillusions, il raconte les moments marquants qui ont façonné ce lieu.

Porté

par une galerie de personnages émouvants et hauts en couleur, ce

spectacle musical célèbre l’humanité et le plaisir irrépressible de

chanter ensemble.

LA COMPAGNIE LES CRICKET’S

Chanter, danser et se produire sur scène…

Telle est la devise

des Cricket’s ! Créée en 2022, la troupe travaille un répertoire vocal

varié sous la direction de son chef Thibault Frasnier. Performance

vocale, jeu scénique et narration musicale sont au cœur du projet des

Cricket’s qui réunit plus d’une trentaine de chanteur·euses.

Souhaitant

valoriser l’expression artistique et la créativité partagée, la troupe a

pour ambition de jouer dans des spectacles musicaux originaux. Après la

création en 2024 de leur premier spectacle Cricket’s Bar à la

MPAA/Saint-Germain, Les Cricket’s repoussent encore leurs limites en

proposant ce nouveau spectacle musical ambitieux.

Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026

On

appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux

fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle

sème deux fois l’an !

Découvrez la programmation ici.

Maison des Pratiques Artistiques Amateurs La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour

mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques

artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à

l’échelle de Paris et du Grand Paris.

Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.

La troupe des Cricket’s présente son nouveau spectacle musical : Un piano à l’usine.

Le mercredi 27 mai 2026

de 19h30 à 20h45

payant

Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-27T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T20:45:00+02:00

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS

+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs



Afficher la carte du lieu MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs et trouvez le meilleur itinéraire

