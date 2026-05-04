Un piano à l’usine MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS
Un piano à l’usine MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs PARIS mercredi 27 mai 2026.
Dans une usine traversant les époques, un piano devient le témoin
discret de la vie des ouvrier·es. Entre luttes sociales, espoirs et
désillusions, il raconte les moments marquants qui ont façonné ce lieu.
Porté
par une galerie de personnages émouvants et hauts en couleur, ce
spectacle musical célèbre l’humanité et le plaisir irrépressible de
chanter ensemble.
LA COMPAGNIE LES CRICKET’S
Chanter, danser et se produire sur scène…
Telle est la devise
des Cricket’s ! Créée en 2022, la troupe travaille un répertoire vocal
varié sous la direction de son chef Thibault Frasnier. Performance
vocale, jeu scénique et narration musicale sont au cœur du projet des
Cricket’s qui réunit plus d’une trentaine de chanteur·euses.
Souhaitant
valoriser l’expression artistique et la créativité partagée, la troupe a
pour ambition de jouer dans des spectacles musicaux originaux. Après la
création en 2024 de leur premier spectacle Cricket’s Bar à la
MPAA/Saint-Germain, Les Cricket’s repoussent encore leurs limites en
proposant ce nouveau spectacle musical ambitieux.
Dans le cadre du festival Les Remontantes, Scènes de mai 2026
On
appelle remontantes ces plantes qui fleurissent ou fructifient deux
fois dans la même année. De la même manière, la MPAA récolte ce qu’elle
sème deux fois l’an !
Découvrez la programmation ici.
Maison des Pratiques Artistiques Amateurs
La MPAA est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour
mission d’accueillir, de valoriser et encourager les pratiques
artistiques en amateur, notamment dans le domaine du spectacle vivant à
l’échelle de Paris et du Grand Paris.
Pour découvrir nos offres et notre programmation, rendez-vous sur notre site mpaa.fr et nos réseaux sociaux.
La troupe des Cricket’s présente son nouveau spectacle musical : Un piano à l’usine.
Le mercredi 27 mai 2026
de 19h30 à 20h45
payant
Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-27T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T19:30:00+02:00_2026-05-27T20:45:00+02:00
MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 PARIS
+33146346858 saint-germain@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs
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