Un poète, Le Vox, Mayenne

Un poète Le Vox Mayenne

Un poète, Le Vox, Mayenne mardi 17 mars 2026.

Un poète Mardi 17 mars, 17h00 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T17:00:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T17:00:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=ZRJUZ »}]
Reflets du cinéma – Óscar Restrepo, poète en manque de reconnaissance, mène une existence solitaire marquée par les désillusions. Sa rencontre avec Yurlady, une adolescente d’un milieu populaire po… Le Vox Un poète