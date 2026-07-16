Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’architecture de Franche-Comté, Besançon

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 1 mars – 2 avril 2027 Maison de l’architecture de Franche-Comté Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T08:30:00+01:00 – 2027-03-01T12:30:00+01:00

Fin : 2027-04-02T13:30:00+02:00 – 2027-04-02T16:00:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Maison de l’architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.maisondelarchi-fc.fr/ Depuis 1988, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté partage le projet de construction d’une culture commune de l’architecture moderne et contemporaine, auprès d’un public le plus large possible. Citoyens ordinaires, amateurs éclairés, jeunes et moins jeunes, institutions et collectivités territoriales, professionnels, tous sont ainsi invités tout au long de l’année aux rendez-vous de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté.

Appréhender l’Architecture, la Ville et l’urbanisme, le paysage, les jardins et le design, nos modes de vie et nos usages, par des actions de sensibilisation, c’est envisager nos espaces bâtis et paysagers, urbains et ruraux comme un patrimoine singulier et vivant, un bien commun en mouvement. Chaque année, c’est en considérant l’Architecture comme une aventure collective à laquelle chacun peut prendre part que la Maison de l’Architecture de Franche-Comté développe ses propositions :

• expositions, grandes et plus petites avec les miniMA

• visites de bâtiments et de chantiers,

• conférences, débats et rencontres,

• projections de films et ciné-concerts,

• lectures musicales et lectures tout court,

• éditions et productions audiovisuelles

• ateliers de pratique pour les jeunes mais pas seulement

• résidences d’architectes

Tous nos projets affirment notre engagement, participent à la connaissance, à la compréhension, des grands enjeux sociétaux qui nous mobilisent et à la mise en œuvre de solutions collectives et créatives dans les espaces où nous habitons.

C’est ce même esprit collaboratif qui nous anime, qui favorise la transversalité et nous amène à la réalisation de nos actions sous la forme de partenariats (CAUE, Centre dramatique national de Besançon, Hôp Hop Hop, Avenir Radieux, Maison du Parc naturel régional du Haut-Jura, Maison de la Réserve naturelle du Lac de Remoray, Maison du Peuple à Saint-Claude, Musée du Temps à Besançon, Renaissance du Vieux Besançon, Saline royale d’Arc-et-Senans, Centre culturel des Cordeliers à Lons-le-Saunier, cinéma Jean Renoir à Pontarlier, Besançon Ville d’Art et d’Histoire, Festival Lumières d’Afrique, Aladar, La Rodia, Juste ici, Montagne Froide…).

Tout aussi attentifs au calendrier national qu’aux problématiques locales, nous nous engageons avec une programmation spécifique dans les manifestations Rendez-vous au Jardin, Journées européennes du Patrimoine et Journées nationales de l’Architecture. Du projet à la réalisation, du local à l’international, de l’urbain au rural, la Maison de l’Architecture de Franche-Comté propose de révéler les dimensions du territoire dans tous ses états et constitue un lieu de ressources naturel vers lequel chacun peut se tourner pour interroger, découvrir, partager et apprécier l’Architecture d’aujourd’hui, les enjeux de la construction et de l’aménagement de notre région.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture