Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture des Hauts-de-France, Amiens

Informations pratiques

Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine » 28 avril – 5 juin 2027 Maison de l’Architecture des Hauts-de-France Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-28T14:00:00+02:00 – 2027-04-28T17:30:00+02:00

Fin : 2027-06-05T14:00:00+02:00 – 2027-06-05T17:30:00+02:00

Un siècle d’architecture en France

Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine »

À l’occasion des 10 ans de la création du label « Architecture contemporaine remarquable », qui succède au label « Patrimoine du XXe siècle » créé en 1999, le Ministère de la Culture s’associe au Réseau des Maisons de l’Architecture afin de proposer à un public le plus large possible de découvrir cet outil emblématique de la valorisation de l’architecture contemporaine.

L’exposition présente par le moyen de la photographie un corpus de 30 édifices labellisés « Architecture contemporaine remarquable ». À travers cette sélection, se montrent la diversité des projets, des courants architecturaux, des écritures architecturales, des échelles ou encore des particularités typologiques d’un siècle de construction. Attentive au contexte, l’exposition permet de découvrir une variété de paysages et de localisations géographiques et le travail de femmes architectes.

Ce sont également les usages documentaires de la photographie qui sont mises en avant. Les photographies de ce corpus proviennent d’un fonds issu d’une commande du ministère de la Culture, confiée à huit photographes professionnels (Thierry Ardouin, Stéphane Asseline, Nolwenn Brod, Cyrus Cornut, Clément Guillaume, Sandrine Marc, Florent Michel et Myr Muratet). La campagne a permis de photographier 190 sites labellisés “Architecture contemporaine remarquable” sur les 1700 que répertorie le Guide du Centre des Monuments nationaux.

De septembre 2026 à septembre 2027, l’exposition itinérante permet de découvrir dans douze Maisons de l’architecture cette richesse architecturale que constituent les bâtiments labellisés « Architecture contemporaine remarquable ».

Commissariat de l’exposition assuré par la Maison de l’architecture et de la ville Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Maison de l’architecture et des paysages Centre-Val de Loire, en association avec le Réseau des Maisons de l’Architecture.

Maison de l’Architecture des Hauts-de-France 15 rue Marc Sangnier Amiens 80000 Amiens 80000 Somme Hauts-de-France https://www.maisonarchitecture-hdf.fr/ Plus qu’un simple lieu de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, c’est un tiers-lieu de l’architecture contemporaine: un espace d’échanges, de débats et de partages.

Grâce à une programmation plurielle et proposant différents degrés de lecture et de découverte, la MA HDF réussit à atteindre aussi bien des amateurs/amatrices d’architecture que des professionnels.

Décortiquer les différentes solutions d’un projet précis, explorer un mouvement architectural et ses bâtiments les plus représentatifs, plonger dans l’œuvre d’un architecte, d’un urbaniste ou d’un paysagiste, tisser des liens entre l’architecture et les autres disciplines artistiques, comprendre comment fonctionne une structure, découvrir les possibilités qu’offre un espace, appréhender les usages d’un lieu, ouvrir les coulisses des métiers de la conception et de la construction… telles sont les objectifs de la M.A. à travers ses différents projets.

Chaque année, sont proposés au grand public :

4/5 expositions IN SITU

3/4 conférences

des ATELIERS pédagogiques

des actions HORS LES MURS à travers les Hauts-de-France

Le public peut aussi y entendre un concert, y découvrir des projets scolaires et très bientôt pourra aussi venir consulter des ouvrages offrant des clés de compréhension sur l’architecture, l’urbanisme, le paysage et tous les sujets connexes.

Un siècle d’architecture en France

Barrage de Migouélou, Jean Bellier, André Coyne, 1956-1958 © Cyrus Cornut / Ministère de la Culture