Un spectacle de trampoline, plein de rebondissements ! Parc de Choisy PARIS

Dans le cadre de Treize’Estival / Mairie du 13ème

35 min • tout public • gratuit en espace public

PULSE est une forme radicalement chorégraphique.

Une pièce de cirque

généreuse où l’engagement physique est au coeur du propos. La

scénographie est épurée. Un espace rebondissant propulse les acrobates

dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le la.

Six têtes,

douze bras et douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique

faisant appel aux sens plutôt qu’au mental. Les six artistes mutualisent

leurs vocabulaires pour créer un langage commun.

Grâce au travail de choeur, ils deviennent groupe, tribu.

+ Atelier trampoline avec la compagnie · samedi 20 juin à 14h30

1h · À partir de 10 ans accompagné.e d’un.e adulte

RDV Parc de Choisy, Paris 13

Gratuit sur réservation reservation@2r2c.coop

VOIR LA PROGRAMMATION

LA COMPAGNIE Cyrille Musy et Camille Talva créent la compagnie Kiaï en 2013. Le

travail se focalise autour du trampoline rond qui est tour à tour

support acrobatique, espace scénique, objet plastique ou module

scénographique. Cyrille Musy développe un vocabulaire gestuel atypique

qu’il nomme « danse rebond ». Il se définit comme metteur en piste d’un

«cirque chorégraphique et poétique » et nourrit ses créations des

diverses influences qui ont jalonnées son parcours. Sensible à la

culture hip hop, il invite régulièrement des acteurs de celle-ci, qu’ils

soient danseurs, slameurs ou musiciens.

A travers leur travail au

sein de la compagnie, Cyrille Musy et Camille Talva défendent un cirque

de création exigeant et populaire. Militants d’un décloisonnement

culturel et social, ils proposent des formes artistiques à doubles

lectures qui s’adressent aussi bien aux abonnés des scènes nationales

qu’aux personnes n’ayant jamais franchi la porte d’un lieu culturel.

Cirque chorégraphique et trampoline. 3 trampolines, 6 acrobates et une musique frénétique : c’est le recette de « PULSE » de la compagnie Kiaï. Les interprètes s’envolent, retombent, rebondissent, sans jamais nous laisser de répit.

Le samedi 20 juin 2026

de 20h00 à 20h35

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T23:35:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T20:35:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/pulse-cie-kia%C3%AF +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/



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