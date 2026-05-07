Un spectacle de trampoline, plein de rebondissements ! Parc de Choisy PARIS
Un spectacle de trampoline, plein de rebondissements ! Parc de Choisy PARIS samedi 20 juin 2026.
Dans le cadre de Treize’Estival / Mairie du 13ème
35 min • tout public • gratuit en espace public
PULSE est une forme radicalement chorégraphique.
Une pièce de cirque
généreuse où l’engagement physique est au coeur du propos. La
scénographie est épurée. Un espace rebondissant propulse les acrobates
dans un ballet aérien où la pulsation musicale donne le la.
Six têtes,
douze bras et douze jambes se synchronisent dans une transe acrobatique
faisant appel aux sens plutôt qu’au mental. Les six artistes mutualisent
leurs vocabulaires pour créer un langage commun.
Grâce au travail de choeur, ils deviennent groupe, tribu.
+ Atelier trampoline avec la compagnie · samedi 20 juin à 14h30
1h · À partir de 10 ans accompagné.e d’un.e adulte
RDV Parc de Choisy, Paris 13
Gratuit sur réservation reservation@2r2c.coop
LA COMPAGNIE
Cyrille Musy et Camille Talva créent la compagnie Kiaï en 2013. Le
travail se focalise autour du trampoline rond qui est tour à tour
support acrobatique, espace scénique, objet plastique ou module
scénographique. Cyrille Musy développe un vocabulaire gestuel atypique
qu’il nomme « danse rebond ». Il se définit comme metteur en piste d’un
«cirque chorégraphique et poétique » et nourrit ses créations des
diverses influences qui ont jalonnées son parcours. Sensible à la
culture hip hop, il invite régulièrement des acteurs de celle-ci, qu’ils
soient danseurs, slameurs ou musiciens.
A travers leur travail au
sein de la compagnie, Cyrille Musy et Camille Talva défendent un cirque
de création exigeant et populaire. Militants d’un décloisonnement
culturel et social, ils proposent des formes artistiques à doubles
lectures qui s’adressent aussi bien aux abonnés des scènes nationales
qu’aux personnes n’ayant jamais franchi la porte d’un lieu culturel.
Cirque chorégraphique et trampoline. 3 trampolines, 6 acrobates et une musique frénétique : c’est le recette de « PULSE » de la compagnie Kiaï. Les interprètes s’envolent, retombent, rebondissent, sans jamais nous laisser de répit.
Le samedi 20 juin 2026
de 20h00 à 20h35
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T23:35:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T20:00:00+02:00_2026-06-20T20:35:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/pulse-cie-kia%C3%AF +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/ https://www.facebook.com/de.decirque/
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