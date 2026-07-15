Un spectacle d’impro dans l’univers du Studio Ghibli Théâtre de Nesle Paris
jeudi 17 septembre 2026 · Théâtre de Nesle · Paris
Informations pratiques
Fushigi (adjectif) : merveilleux, miraculeux, mystérieux.
C’est l’histoire d’une petite fille et d’un monstre. C’est l’histoire d’un château qui marche ; de robots avec un coeur ; d’une rivière qui a oublié son nom. C’est une nouvelle histoire qu’on improvise à chaque spectacle, rien que pour vous.
Les comédiens sculptent de leurs corps des images sur le canevas d’une scène vide comme la feuille blanche du dessinateur, avant de les mettre en mouvement sans savoir où elles vont les mener.
S’inspirant du travail de Hayao Miyazaki, ils créent des univers oniriques où les gestes du quotidien sont sublimés, où les monstres et les esprits redeviennent familiers, observant le monde sans imposer de moralité.
Durée : 1h · À partir de 7 ans
Avec en alternance Thylda Barès, Dorine Bocquet, Jeanne Chartier, Cyprien Chevillard, Paul Colom, Ian Parizot, Nicolas Perruchon, Sarah Zetiou
FUSHIGI ! Histoires Improvisées à la manière de Miyazaki
Le mercredi 16 septembre 2026
de 21h00 à 22h00
payant
De 18 à 26 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T21:00:00+02:00_2026-09-16T22:00:00+02:00
Théâtre de Nesle 8, rue de Nesle 75006 Paris
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