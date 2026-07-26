Un spectacle en caravane transformée en micro-cinéma Village de cirque Paris

Informations pratiques

20 min · Tout public · En caravane

Dans

la petite caravane transformée en micro-cinéma, un musicien vous

propose de suivre le voyage d’une femme à travers un film d’animation.

En explorant des dispositifs mécaniques singuliers et en jonglant avec

divers instruments ou objets sonores improbables, il fabrique la musique

du film devant vous et vous plonge dans une étonnante aventure onirique

de laquelle vous ne ressortirez pas indemne.

Il paraîtrait que les personnages s’échappent même de l’écran pour étendre le champ de votre imagination…

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Venez assister à un spectacle surprenant, un petit bijou, une histoire de liberté : Avion Papier / Collectif La Méandre

Le dimanche 13 septembre 2026

de 13h00 à 13h20

Le dimanche 13 septembre 2026

de 13h30 à 13h50

Le dimanche 13 septembre 2026

de 14h00 à 14h20

Le dimanche 13 septembre 2026

de 17h30 à 17h50

Le dimanche 13 septembre 2026

de 18h00 à 18h20

Le dimanche 13 septembre 2026

de 18h30 à 18h50

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h00 à 16h20

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h30 à 16h50

Le samedi 12 septembre 2026

de 17h00 à 17h20

Le samedi 12 septembre 2026

de 18h30 à 18h50

Le samedi 12 septembre 2026

de 19h00 à 19h20

Le samedi 12 septembre 2026

de 19h30 à 19h50

payant

Tarif unique : 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T16:20:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T16:20:00+02:00;2026-09-12T16:30:00+02:00_2026-09-12T16:50:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T17:20:00+02:00;2026-09-12T18:30:00+02:00_2026-09-12T18:50:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T19:20:00+02:00;2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T19:50:00+02:00;2026-09-13T13:00:00+02:00_2026-09-13T13:20:00+02:00;2026-09-13T13:30:00+02:00_2026-09-13T13:50:00+02:00;2026-09-13T14:00:00+02:00_2026-09-13T14:20:00+02:00;2026-09-13T17:30:00+02:00_2026-09-13T17:50:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T18:20:00+02:00;2026-09-13T18:30:00+02:00_2026-09-13T18:50:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/avion-papier-collectif-la-meandre +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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