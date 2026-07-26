Un spectacle en caravane transformée en micro-cinéma Village de cirque Paris
samedi 12 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
20 min · Tout public · En caravane
Dans
la petite caravane transformée en micro-cinéma, un musicien vous
propose de suivre le voyage d’une femme à travers un film d’animation.
En explorant des dispositifs mécaniques singuliers et en jonglant avec
divers instruments ou objets sonores improbables, il fabrique la musique
du film devant vous et vous plonge dans une étonnante aventure onirique
de laquelle vous ne ressortirez pas indemne.
Il paraîtrait que les personnages s’échappent même de l’écran pour étendre le champ de votre imagination…
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
Venez assister à un spectacle surprenant, un petit bijou, une histoire de liberté : Avion Papier / Collectif La Méandre
Le dimanche 13 septembre 2026
de 13h00 à 13h20
Le dimanche 13 septembre 2026
de 13h30 à 13h50
Le dimanche 13 septembre 2026
de 14h00 à 14h20
Le dimanche 13 septembre 2026
de 17h30 à 17h50
Le dimanche 13 septembre 2026
de 18h00 à 18h20
Le dimanche 13 septembre 2026
de 18h30 à 18h50
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h00 à 16h20
Le samedi 12 septembre 2026
de 16h30 à 16h50
Le samedi 12 septembre 2026
de 17h00 à 17h20
Le samedi 12 septembre 2026
de 18h30 à 18h50
Le samedi 12 septembre 2026
de 19h00 à 19h20
Le samedi 12 septembre 2026
de 19h30 à 19h50
payant
Tarif unique : 5€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T16:20:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T16:00:00+02:00_2026-09-12T16:20:00+02:00;2026-09-12T16:30:00+02:00_2026-09-12T16:50:00+02:00;2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T17:20:00+02:00;2026-09-12T18:30:00+02:00_2026-09-12T18:50:00+02:00;2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T19:20:00+02:00;2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T19:50:00+02:00;2026-09-13T13:00:00+02:00_2026-09-13T13:20:00+02:00;2026-09-13T13:30:00+02:00_2026-09-13T13:50:00+02:00;2026-09-13T14:00:00+02:00_2026-09-13T14:20:00+02:00;2026-09-13T17:30:00+02:00_2026-09-13T17:50:00+02:00;2026-09-13T18:00:00+02:00_2026-09-13T18:20:00+02:00;2026-09-13T18:30:00+02:00_2026-09-13T18:50:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/avion-papier-collectif-la-meandre +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
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