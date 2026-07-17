Un studio de photographie centenaire Boname et Meusy à Besançon (1870-1985) [titre provisoire], Musée du Temps, Besançon

Informations pratiques

Un studio de photographie centenaire Boname et Meusy à Besançon (1870-1985) [titre provisoire] 15 mai – 26 septembre 2027 Musée du Temps Doubs

Plein tarif : 9€, Tarif Bisontin : 7€, Tarif réduit : 4,50€

Entrée gratuite: – de 18 ans, les étudiants, le 1er dimanche de chaque mois, nocturnes et manifestations nationales. Détails: https://www.mdt.besancon.fr/infos-pratiques/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-15T10:00:00+02:00 – 2027-05-15T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-26T10:00:00+02:00 – 2027-09-26T18:00:00+02:00

À quoi ressemblait un studio photographique entre la fin du XIXᵉ siècle et les années 1980 ? Qui venait s’y faire photographier, et pourquoi ? À travers une exceptionnelle collection de plaques de verre, de tirages et d’archives inédites, cette exposition invite le visiteur à plonger dans plus d’un siècle de photographie à Besançon, au cœur de deux grands ateliers : celui d’Alfred Boname, puis du studio Meusy.

Des portraits de famille aux photographies de mariage, des groupes scolaires aux militaires, des élégants décors de studio aux vues de la ville, l’exposition révèle une mémoire intime et collective où se croisent les visages, les modes, les gestes et les histoires de générations de Bisontins. Derrière chaque image se dessinent les évolutions d’une société, les transformations des pratiques photographiques et notre rapport au souvenir.

Au fil du parcours, le visiteur découvre aussi l’envers du décor : le fonctionnement d’un atelier photographique, les techniques de prise de vue et de développement, les retouches, les outils du métier, mais aussi la réalité humaine et économique de ces entreprises familiales. Livres de comptes, publicités, correspondances et objets d’époque donnent vie à ces studios, à la fois lieux de création, commerces et espaces de sociabilité.

L’exposition met particulièrement à l’honneur les plaques de verre, supports fragiles et fascinants, rarement visibles. Bien plus que de simples images, elles racontent une histoire matérielle de la photographie et témoignent d’un savoir-faire aujourd’hui moins courant. Leur présentation permet d’explorer les enjeux de conservation et de transmission de ce patrimoine exceptionnel, récemment numérisé.

Entre art, mémoire et document, cette immersion dans l’univers de la photographie de studio résonne étonnamment avec nos pratiques contemporaines de l’image et du portrait. Car si les techniques ont changé, le désir de se montrer, de garder une trace ou de partager un moment demeure universel.

Pensée comme une exposition vivante, accessible et participative, elle invite chacun à regarder autrement ces visages du passé — et peut-être à y reconnaître une rue, un lieu, un détail familier, ou même un ancêtre.

Musée du Temps 96 grande rue, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878150 https://www.mdt.besancon.fr/ Le musée du Temps de Besançon

UN MUSÉE DANS UN PALAIS

Installé au cœur d’un prestigieux palais Renaissance, le palais Granvelle, le musée du Temps retrace les grands moments de l’horlogerie bisontine, faisant dialoguer l’histoire de la mesure du temps et l’histoire de la ville. L’évocation de Besançon comme « Capitale horlogère » s’inscrit au musée à travers les collections patrimoniales de la ville. Outre la fameuse Leroy 01, longtemps montre la plus compliquée du monde, le musée présente une partie des instruments de l’Observatoire astronomique ainsi que le matériel pédagogique de l’Ecole nationale d’Horlogerie. Au-delà, les collections d’horlogerie offrent une vue d’ensemble de l’histoire de la discipline où se retrouvent représentés avec Ferdinand Berthoud ou Antide Janvier les plus grands noms de l’histoire horlogère.

En parallèle, tapisseries, personnages illustres, plan-relief, peintures historiques, mobilier et objets d’art, nous invitent à plonger dans l’histoire du lieu, de la ville et même de la Franche-Comté. Pour terminer votre visite, profitez d’un panorama sur les toits de la ville après avoir contemplé le pendule de Foucault rythmant la rotation de la Terre au pied de la tour du palais. Accessibilité handicap : accessible PMR & personnes en situation de handicap

Accès transports en commun :

Bus 4, 6, 10, arrêt Granvelle

Bus 3, 4, 6, 10, arrêt Saint-Maurice

Stationnement : parking payant Granvelle (places restreintes)

À quoi ressemblait un studio photographique entre la fin du XIXᵉ siècle et les années 1980 ? Qui venait s’y faire photographier, et pourquoi ? À travers une exceptionnelle collection de plaques de de…

©Besançon, musée du Temps