Un vent de légèreté Salle du clos beaufort Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Un vent de légèreté

Samedi 6 juin 2026 de 10h30 à 17h30. Salle du clos beaufort 560, route du puy sainte réparade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 120 – 120 – 120 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Offrez-vous une journée de danse libre et intuitive pour déposer les tensions, respirer et retrouver de l’espace en vous. Un moment pour vous reconnecter à votre corps, relâcher le mental et renouer avec votre élan intérieur.

Il arrive que tout devienne un peu trop plein. Trop de pensées, trop de tensions, trop de choses à porter. Le corps se contracte, le souffle se raccourcit, et l’on s’éloigne peu à peu de soi.

Cette journée est une invitation à revenir. Revenir au corps, à la respiration, à ce qui est vivant en vous, ici et maintenant.

À travers la pratique de la Movement Medicine, vous êtes guidé·e pour relâcher en douceur ce qui pèse, remettre du mouvement là où c’est figé, et retrouver de l’espace en vous. Aucun niveau n’est nécessaire. Il n’y a rien à réussir, rien à montrer. Juste à ressentir, à explorer, à laisser faire.

Peu à peu, le corps s’ouvre, le souffle circule, et quelque chose se transforme. Une sensation de légèreté peut apparaître. Un apaisement. Parfois même, un élan nouveau.

C’est un temps pour vous. Un espace simple et profond pour vous reconnecter, vous déposer, et retrouver cette liberté intérieure qui est déjà là. .

Salle du clos beaufort 560, route du puy sainte réparade Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Treat yourself to a day of free, intuitive dance to release tension, breathe and rediscover your inner space. A moment to reconnect with your body, release your mind and reconnect with your inner drive.

L’événement Un vent de légèreté Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence