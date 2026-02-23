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AGENDA · Villesèque

Un verre dans les vignes Villesèque

mercredi 8 juillet 2026 · Villesèque

Un verre dans les vignes Villesèque

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
46800 Villesèque
Département
Lot
Tarif
15 15 Général

Villesèque

Un verre dans les vignes

Villesèque Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Le domaine Le Vent des jours vous ouvre ses portes pour une soirée dégustation dans une ambiance convivial, au cœur des vignes.

Le domaine Le Vent des jours vous ouvre ses portes pour une soirée dégustation dans une ambiance convivial, au cœur des vignes.

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Villesèque 46800 Lot Occitanie +33 6 86 16 76 10 

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English :

Le Vent des Jours welcomes you to an evening of wine tasting in a friendly atmosphere, nestled among the vineyards.

L’événement Un verre dans les vignes Villesèque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot

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