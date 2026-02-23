Un verre dans les vignes Villesèque
mercredi 8 juillet 2026 · Villesèque
Informations pratiques
Villesèque
Un verre dans les vignes
Villesèque Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Le domaine Le Vent des jours vous ouvre ses portes pour une soirée dégustation dans une ambiance convivial, au cœur des vignes.
Le domaine Le Vent des jours vous ouvre ses portes pour une soirée dégustation dans une ambiance convivial, au cœur des vignes.
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Villesèque 46800 Lot Occitanie +33 6 86 16 76 10
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English :
Le Vent des Jours welcomes you to an evening of wine tasting in a friendly atmosphere, nestled among the vineyards.
L’événement Un verre dans les vignes Villesèque a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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