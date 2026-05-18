UNBOX 6e éd — Early party électro à La Java La Java Paris
UNBOX 6e éd — Early party électro à La Java La Java Paris samedi 20 juin 2026.
UNBOX, le format early party électro imaginé par Our BPM, revient pour une 6e édition le samedi 20 juin à La Java, lieu emblématique de Belleville.
Pensée pour les passionné·es de musiques électroniques de 40 ans et plus, mais ouverte à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans cette énergie, UNBOX propose une autre manière de vivre la fête à Paris : plus tôt, plus accessible, plus conviviale, sans renoncer à la qualité du son ni à l’intensité du dancefloor.
De 19h à minuit, la soirée invite à danser, écouter, rencontrer et partager un moment collectif autour d’une curation électro qui navigue entre Dark Disco, Indie Dance, Nu Disco, Techno et Trance Progressive.
Avec UNBOX, Our BPM défend une idée simple : les musiques électroniques peuvent recréer du lien, entre les générations, entre les parcours, entre les personnes qui aiment danser mais ne se retrouvent pas toujours dans les formats clubbing classiques.
Au programme : DJ sets, énergie collective, jeux surprise, stand food et un cadre pensé pour se sentir accueilli·e, libre de danser, de discuter ou simplement de profiter du moment à son rythme.
Une early party électro pour commencer la soirée autrement, dans un lieu chargé d’histoire, au cœur de Belleville.
Bienveillance • Consentement • Respect
Une early party électro à Paris pour danser tôt, se retrouver et sortir autrement.
Le samedi 20 juin 2026
de 19h00 à 23h30
payant Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 75 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-21T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T19:00:00+02:00_2026-06-20T23:30:00+02:00
La Java 105 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris
https://www.ourbpm.com
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