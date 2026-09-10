UNDA, Traversée spectrale, Elsa Tomkowiak, Musée des beaux-arts, La Cohue, Vannes

Informations pratiques

UNDA, Traversée spectrale, Elsa Tomkowiak 19 et 20 septembre Musée des beaux-arts, La Cohue Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lorsqu’Elsa Tomkowiak est invitée à s’approprier un espace, la première rencontre avec celui-ci est déterminante.

Volume et circulation, mais aussi lumière et usage témoignent d’une perception physique et sensorielle du lieu, à partir de laquelle l’artiste s’appuie pour déployer ses créations. Le site s’en trouve redéfini, restructuré. Développée en trois dimensions, l’installation UNDA / Traversée spectrale transforme le passage central de La Cohue en peinture. Elle s’étend sur toute sa longueur comme une houle suspendue, en mouvement. L’enchaînement des pans colorés semble décomposer le spectre visible de la lumière, apportant de la matérialité à l’insaisissable. Le volume ainsi révélé invite le public à s’immerger dans l’œuvre, à l’éprouver, à faire l’expérience de ce paysage monumental.

Musée des beaux-arts, La Cohue 15 place Saint Pierre, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297016300 https://www.mairie-vannes.fr/vannesloisirs/musees/musee-des-beaux-arts-la-cohue/ La Cohue, terme fréquemment utilisé dans l’Ouest pour désigner la halle, date à Vannes du XIIIe siècle et appartient au duc de Bretagne.

Le passage central accueillait bouchers, boulangers, toiliers, merciers… mais devenu trop étroit, il s’étend au XIVe siècle en deux nefs supplémentaires orientées au nord et au sud, et communiquant par quatre baies en arcs brisés toujours visibles.

Au XVe siècle, la salle haute, où se tiennent les cours de justice du duc, est construite perpendiculairement aux trois nefs du rez-de-chaussée. Elle conserve ses deux grands murs pignons avec leurs baies et les bancs de pierre dans l’embrasure.

Transformé au XVIIe siècle, cet espace aux belles proportions accueille le parlement de Bretagne exilé à Vannes entre 1975 et 1690. Ces travaux nécessitent de renforcer le bâtiment au rez-de-chaussée par des piliers massifs et voûtés. C’est vers cette époque que l’ensemble du bâtiment est doté de toitures. Sous la Révolution, la salle haute sert de tribunal, puis devient le théâtre, jusqu’à la dernière guerre.

Devenue propriété de la ville en 1813, la Cohue devient musée des beaux-arts dans les années 1980.

Lorsqu’Elsa Tomkowiak est invitée à s’approprier un espace, la première rencontre avec celui-ci est déterminante.

© Direction de la communication, ville de Vannes, François Divenah