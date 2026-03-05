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Une abbaye retrouvée, un patrimoine à explorer, Abbaye du Ronceray, Angers

Une abbaye retrouvée, un patrimoine à explorer, Abbaye du Ronceray, Angers

Une abbaye retrouvée, un patrimoine à explorer, Abbaye du Ronceray, Angers samedi 23 mai 2026.

Lieu : Abbaye du Ronceray

Adresse : Place de la Laiterie 49000 Angers

Ville : 49100 Angers

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Une abbaye retrouvée, un patrimoine à explorer Samedi 23 mai, 19h00 Abbaye du Ronceray Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Découvrez l’exposition consacrée à l’histoire de l’abbaye du Ronceray, ainsi que les espaces de l’église abbatiale fraichement réouverte au public.

Abbaye du Ronceray Place de la Laiterie 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Découvrez l’exposition consacrée à l’histoire de l’abbaye du Ronceray, ainsi que les espaces de l’église abbatiale fraichement réouverte au public.

© Thierry Bonnet – Ville d’Angers

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