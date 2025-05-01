Une année de réchauffement, une comédie malgré tout ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Une année de réchauffement est une comédie, sur fond dramatique, dont la galerie de personnages reflète avec finesse et humour nos bouleversements émotionnels face au défi climatique de notre époque.

Entre une compagne qui le quitte, un beau-père climato-sceptique et un employeur champion du greenwashing, sa croisade pleine de doutes pour stopper le compteur carbone vire au hors-piste… Arrive alors la manifestation de trop où Jeanne, commissaire de police, le met en garde à vue pour ce qu’on pourrait appeler un nouveau départ… Pour eux deux, et pour nous tous.

Du 15 février au 3 mai 2026

Les dimanches à 20h

Vivez une année de la vie de Frédéric, un quadra bobo et maladroit, qui se débat avec son anxiété climatique jusqu’à devenir un activiste de renommée nationale.

Du dimanche 15 février 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

dimanche

de 20h00 à 21h00

payant

Plein 33€ / Moins de 26 ans 10.90€ / Promo web 21€ (frais de réservation en ligne compris)

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T21:00:00+01:00

fin : 2026-05-04T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-02-15T20:00:00+02:00_2026-02-15T21:00:00+02:00;2026-02-22T20:00:00+02:00_2026-02-22T21:00:00+02:00;2026-03-01T20:00:00+02:00_2026-03-01T21:00:00+02:00;2026-03-08T20:00:00+02:00_2026-03-08T21:00:00+02:00;2026-03-15T20:00:00+02:00_2026-03-15T21:00:00+02:00;2026-03-22T20:00:00+02:00_2026-03-22T21:00:00+02:00;2026-03-29T20:00:00+02:00_2026-03-29T21:00:00+02:00;2026-04-05T20:00:00+02:00_2026-04-05T21:00:00+02:00;2026-04-12T20:00:00+02:00_2026-04-12T21:00:00+02:00;2026-04-19T20:00:00+02:00_2026-04-19T21:00:00+02:00;2026-04-26T20:00:00+02:00_2026-04-26T21:00:00+02:00;2026-05-03T20:00:00+02:00_2026-05-03T21:00:00+02:00

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/une-annee-de-rechauffement +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



Afficher la carte du lieu Théâtre le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

