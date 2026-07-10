Une Cerisaie Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Une Cerisaie Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-10 2026-10-12 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15

Durée 2h40

D’ANTON TCHEKHOV MISE EN SCÈNE AURÉLIE VAN DEN DAELE

La Cerisaie, une fête et une fable sur nos héritages familiaux et la mémoire des lieux. Les premières fois ne sont jamais anodines. Celle-là donc ne l’est pas. Après Angels in America et 1200 tours, la directrice des lieux se tourne vers cette oeuvre chorale dont le titre évoque le nom d’un domaine en passe d’être vendu pour cause de dettes familiales insolubles. Une vieille demeure décrépie mais majestueuse, ceinte d’arbres millénaires, qui cristallise les tensions d’une époque finissante. Entre nostalgie et renouveau, abandon et avenir, utopie désintéressée et loi du marché, la pièce résonne étonnamment dans le vertige de notre présent.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Une Cerisaie Théâtre de l’Union

L’événement Une Cerisaie Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole