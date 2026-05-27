Une comédie de Feydeau à l’affiche tout l’été Lucernaire Paris

Informations pratiques

CIEL, MON PARIS !

Un petit bijou. L’Humanité,

Le docteur Petypon a passé la nuit

chez Maxim avec son ami Mongicourt. Ce dernier le retrouve endormi… à

midi ! De la chambre sort la Môme Crevette, danseuse du Moulin-Rouge. Le

général Petypon, l’oncle, arrive, prend la Môme pour l’épouse du

docteur qui ne nie pas et invite son neveu au mariage de la nièce

Clémentine, dans son château en Touraine. Petypon est donc contraint

d’emmener la Môme en guise de femme. Quant à sa (vraie) épouse,

Gabrielle, elle reçoit tardivement la lettre qui annonce le mariage et

part à son tour pour la Touraine… suivie par Mongicourt. Tous se

retrouvent au château : Quiproquos en pièce montée !

Un bel hommage plein d’énergie. La Croix,

Une môme-crevette, un général, un mari, un ami, une épouse, une chorale, une fanfare, des pompiers : ciel, mon Feydeau !

Du mercredi 27 mai 2026 au dimanche 30 août 2026 :

dimanche

de 18h00 à 19h35

mercredi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h05

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T23:30:00+02:00

fin : 2026-08-30T22:35:00+02:00

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Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/la-dame-de-chez-maxim/ +33145445734



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