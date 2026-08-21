Une conférence pour mieux comprendre Alzheimer, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt
mardi 29 septembre 2026 · Théâtre Nouvelle-France (TNF) · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Une conférence pour mieux comprendre Alzheimer Mardi 29 septembre, 20h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines
Tout public – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:30:00+02:00
Intitulée « De l’oubli bénin à la maladie d’Alzheimer : quand faut-il s’inquiéter ? » et animée par le docteur Olivier de Ladoucette (président de la Fondation Recherche Alzheimer), cette soirée ouverte à tous vous permettra de vous informer, de comprendre et d’échanger autour de cette maladie qui touche de nombreuses familles.
Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France
Dans le cadre de Septembre mauve, mois national de mobilisation contre la maladie d’Alzheimer, la Ville organise une conférence avec le soutien de la Fondation Recherche Alzheimer.
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 1 septembre 2026
- Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 5 septembre 2026
- CONCERT POP-ROCK de MORNING, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt 19 septembre 2026
- Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027, Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026
- Marius, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026