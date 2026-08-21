Une conférence pour mieux comprendre Alzheimer, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Une conférence pour mieux comprendre Alzheimer Mardi 29 septembre, 20h30 Théâtre Nouvelle-France (TNF) Yvelines

Tout public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:30:00+02:00

Intitulée « De l’oubli bénin à la maladie d’Alzheimer : quand faut-il s’inquiéter ? » et animée par le docteur Olivier de Ladoucette (président de la Fondation Recherche Alzheimer), cette soirée ouverte à tous vous permettra de vous informer, de comprendre et d’échanger autour de cette maladie qui touche de nombreuses familles.

Théâtre Nouvelle-France (TNF) 9, rue Pottier Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France

Dans le cadre de Septembre mauve, mois national de mobilisation contre la maladie d’Alzheimer, la Ville organise une conférence avec le soutien de la Fondation Recherche Alzheimer.