Une double exposition en plein air pour les 250 ans de l’Indépendance des Etats-Unis Square Thomas Jefferson PARIS

Informations pratiques

Organisé avec l’Ambassade des États-Unis et la Mairie du 16ème arrondissement, cet événement culturel d’envergure célèbre les 250 ans de l’amitié franco-américaine en mettant à l’honneur la ville de Philadelphie à travers les dessins de l’artiste Marielle Durand ainsi qu’une série de photos mises en valeur par le magazine Paris-Match.

Fondée en 1682 par William Penn, un quaker*, qui a choisi de la baptiser la « Cité de l’amitié fraternelle », en grec, dans l’espoir d’y voir régner la tolérance religieuse, elle devient un haut lieu de l’histoire américaine avec la signature, le 4 juillet 1776 de la Déclaration d’Indépendance. L’intervention de Lafayette a largement contribué à cette victoire et au scellement de l’amitié franco-américaine.

Quelques années plus tard, c’est aussi à Philadelphie que la Constitution américaine a été rédigée et signée, le 17 septembre 1787. Pourtant, la principale métropole de Pennsylvanie, située à mi-chemin entre New York et Washington, D.C., demeure, à tort, encore relativement méconnue du grand public hors du continent américain.

Au-delà du Parc National Historique de l’Indépendance, où se trouvent la plupart des monuments et symboles qui rappellent cette grande étape dans la construction des États-Unis, la ville offre une variété culturelle populaire et artistique très dynamique, entre musées de renom, street art et évènements festifs.

Un an avant les célébrations du 250e anniversaire de l’Indépendance, le bureau de l’office du tourisme de la ville (PHLCVB) invite l’artiste Marielle Durand via l’agence Hopscotch Tourism et le magazine Carnets d’Ailleurs à venir témoigner en dessins et en couleurs de la richesse de cette ville historique.

Sur 16 panneaux s’étendent plus d’une vingtaine de dessins, sélectionné parmi de nombreux autres et consacrés à ce projet. Tous sont légendés en français et en anglais.

La première version de ce projet et reportage, paru dans le magazine Carnets d’Ailleurs #8 a reçu le prix VISIT USA MEDIA AWARDS 2026, décerné par L’Office du tourisme des USA.

Du 1er juillet au 15 septembre 2026, la Place des États-Unis (Paris 16e) accueille une double exposition artistique en plein air, entièrement gratuite et accessible à tous : Paris-Match & Marielle Durand célèbre l’amitié franco-américaine et les 250 ans de l’Indépendance !

Du mercredi 01 juillet 2026 au mardi 15 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-16T01:59:59+02:00

Date(s) :

Square Thomas Jefferson 1 place des Etats-Unis 75016 PARIS

https://www.discoverphl.com/ https://www.facebook.com/Marielle.Durand.Artist https://www.facebook.com/Marielle.Durand.Artist



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