Une escale à Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Une escale à Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Une escale à Bordeaux Samedi 18 avril, 11h15 Musée d’Aquitaine Gironde
5€, gratuit Carte Jeune
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:15:00+02:00 – 2026-04-18T12:15:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:15:00+02:00 – 2026-04-18T12:15:00+02:00
En compagnie d’une médiatrice du patrimoine, venez découvrir cette nouvelle exposition, conçue comme une balade à Bordeaux, depuis le musée vers le centre historique, et au-delà, à la rencontre du grand paysage ouvert sur le fleuve. A travers des maquettes, films d’animations, objets de collections ou encore matériaux : plongez dans la ville au fil du temps et de l’espace, pour décrypter son patrimoine et ses paysages, d’hier à aujourd’hui.
Samedi 18 avril à 11h15 (durée : 1h)
5€, gratuit Carte Jeune
Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite exposition
Fréderic Deval – mairie de Bordeaux
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