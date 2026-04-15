Une escale à Bordeaux, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Une escale à Bordeaux Samedi 18 avril, 11h15 Musée d’Aquitaine Gironde

5€, gratuit Carte Jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:15:00+02:00 – 2026-04-18T12:15:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:15:00+02:00 – 2026-04-18T12:15:00+02:00

En compagnie d’une médiatrice du patrimoine, venez découvrir cette nouvelle exposition, conçue comme une balade à Bordeaux, depuis le musée vers le centre historique, et au-delà, à la rencontre du grand paysage ouvert sur le fleuve. A travers des maquettes, films d’animations, objets de collections ou encore matériaux : plongez dans la ville au fil du temps et de l’espace, pour décrypter son patrimoine et ses paysages, d’hier à aujourd’hui.

Samedi 18 avril à 11h15 (durée : 1h)

5€, gratuit Carte Jeune

Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

visite animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite exposition

Fréderic Deval – mairie de Bordeaux