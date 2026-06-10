UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Une expo photo pour découvrir l’agriculture en ville La Ferme de Paris PARIS

mercredi 10 juin 2026 · La Ferme de Paris · PARIS

Une expo photo pour découvrir l’agriculture en ville La Ferme de Paris PARIS

Informations pratiques

Début
mercredi 10 juin 2026
Fin
mercredi 2 septembre 2026
Lieu
La Ferme de Paris
Adresse
24 route de la Tourelle
Ville
75012 PARIS
Département
Paris

Depuis 2015, Paris soutient l’installation et le développement d’une agriculture de proximité à Paris et aux alentours grâce au dispositif Parisculteurs : des toits d’immeubles aux parkings souterrains en passant par des parcelles en pleine terre, l’agriculture urbaine est encouragée partout où elle est possible.

À travers une sélection de 18 panneaux grand format, cette exposition offre aux visiteurs de la Ferme de Paris un face‑à‑face inattendu avec des projets et leurs porteurs, témoignant des divers aspects de leur travail : production d’aliments, formation aux métiers agricoles, participation à la lutte contre la précarité alimentaire, renforcement du lien entre ville et campagne…

À voir à la Ferme de Paris jusqu’au 1er septembre 2026.

Vue de l'expo photo des Parisculteurs, à la Ferme de Paris
En plus de l’exposition, la Ferme de Paris propose de nombreux ateliers, des jeux et des parcours pédagogiques pour découvrir l’agriculture et l’alimentation durable. ; Crédits : Frédéric Combeau.
Un des panneaux de l'exposition

À la Ferme de Paris, une exposition photographique vous permet de découvrir l’agriculture urbaine à travers des projets soutenus par le dispositif « Parisculteurs ».
Du mercredi 10 juin 2026 au mardi 01 septembre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-02T01:59:59+02:00
Date(s) :

La Ferme de Paris 24 route de la Tourelle  75012 PARIS


Afficher la carte du lieu La Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)