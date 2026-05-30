Une exposition de photographies pour mettre en lumière les arbres nourriciers du Sahel Jardin des Serres d’Auteuil Paris
Une exposition de photographies pour mettre en lumière les arbres nourriciers du Sahel Jardin des Serres d’Auteuil Paris mercredi 17 juin 2026.
Le jardin des Serres d’Auteuil accueille l’exposition « Arbres de Vie », une collection de photographies signées Nicolas Henry, un artiste photographe, metteur en scène et plasticien français diplômé des Beaux Arts de Paris.
Elle met en lumière la beauté et la puissance des arbres nourriciers du Sahel : acacia, baobab et balanites. Ces espèces emblématiques racontent une histoire de résilience, de transmission et de lien entre les communautés et leur environnement. À travers un regard artistique et humaniste, « Arbres de Vie » vous invite à découvrir les richesses naturelles et humaines du Sahel, tout en rappelant le rôle essentiel des arbres dans la restauration des écosystèmes, la protection des sols et l’amélioration des conditions de vie.
Elle est présentée pour la première fois à Paris à partir du 17 juin à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification.
Cette exposition est proposée par l’association SOS SAHEL partenaire du Jardin botanique de Paris.
Un regard artistique sur les richesses naturelles du Sahel et le rôle essentiel des arbres.
Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
samedi, dimanche
de 09h00 à 20h00
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T11:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T08:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00;2026-06-18T08:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00;2026-06-19T08:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T09:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-21T09:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-22T08:00:00+02:00_2026-06-22T20:00:00+02:00;2026-06-23T08:00:00+02:00_2026-06-23T20:00:00+02:00;2026-06-24T08:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00;2026-06-25T08:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T08:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T09:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00;2026-06-29T08:00:00+02:00_2026-06-29T20:00:00+02:00;2026-06-30T08:00:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00;2026-07-01T08:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00;2026-07-02T08:00:00+02:00_2026-07-02T20:00:00+02:00;2026-07-03T08:00:00+02:00_2026-07-03T20:00:00+02:00;2026-07-04T09:00:00+02:00_2026-07-04T20:00:00+02:00;2026-07-05T09:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00
Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris
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