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Une fête chorégraphique en extérieur : EL DORADO / Cie NDE Village de cirque Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Une fête chorégraphique en extérieur : EL DORADO / Cie NDE Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris

30 min · Tout public · En extérieur

Dans EL DORADO, il n’y a plus de
massues mais des bras, des poings, des têtes et des jambes. Les corps
deviennent matière à lancer, recevoir, manipuler, transformer.

Les interprètes inventent une écriture où le jonglage se déplace du côté du corps.
Les
gestes circulent d’un artiste à l’autre, les équilibres se construisent
collectivement, et les corps deviennent à la fois objets et sujets
d’une même aventure physique.
Full énergie !

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

EL DORADO est une fête chorégraphique où virtuosité, contact, humour et engagement physique composent une quête sensible vers l’autre et vers le collectif.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h30 à 16h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 16h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 20h00 à 20h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00;2026-09-20T15:30:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/el-dorado-nicanor-de-elia +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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