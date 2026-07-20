Une fête chorégraphique en extérieur : EL DORADO / Cie NDE Village de cirque Paris

Informations pratiques

30 min · Tout public · En extérieur

Dans EL DORADO, il n’y a plus de

massues mais des bras, des poings, des têtes et des jambes. Les corps

deviennent matière à lancer, recevoir, manipuler, transformer.

Les interprètes inventent une écriture où le jonglage se déplace du côté du corps.

Les

gestes circulent d’un artiste à l’autre, les équilibres se construisent

collectivement, et les corps deviennent à la fois objets et sujets

d’une même aventure physique.

Full énergie !

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

EL DORADO est une fête chorégraphique où virtuosité, contact, humour et engagement physique composent une quête sensible vers l’autre et vers le collectif.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 15h30 à 16h00

Le samedi 19 septembre 2026

de 16h00 à 16h30

Le vendredi 18 septembre 2026

de 20h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00;2026-09-20T15:30:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/el-dorado-nicanor-de-elia +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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