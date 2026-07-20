Une fête chorégraphique en extérieur : EL DORADO / Cie NDE Village de cirque Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
30 min · Tout public · En extérieur
Dans EL DORADO, il n’y a plus de
massues mais des bras, des poings, des têtes et des jambes. Les corps
deviennent matière à lancer, recevoir, manipuler, transformer.
Les interprètes inventent une écriture où le jonglage se déplace du côté du corps.
Les
gestes circulent d’un artiste à l’autre, les équilibres se construisent
collectivement, et les corps deviennent à la fois objets et sujets
d’une même aventure physique.
Full énergie !
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
EL DORADO est une fête chorégraphique où virtuosité, contact, humour et engagement physique composent une quête sensible vers l’autre et vers le collectif.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 15h30 à 16h00
Le samedi 19 septembre 2026
de 16h00 à 16h30
Le vendredi 18 septembre 2026
de 20h00 à 20h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00;2026-09-19T16:00:00+02:00_2026-09-19T16:30:00+02:00;2026-09-20T15:30:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/el-dorado-nicanor-de-elia +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
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