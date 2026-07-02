Une heure avec Le Barbier de Séville, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Une heure avec Le Barbier de Séville Samedi 24 octobre, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T21:15:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T21:15:00+02:00

Famille | Chœur à partir de 10 ans

Des facéties de Figaro aux élans amoureux de Rosina, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux se plonge dans un chef-d’œuvre de comédie signé Rossini. Un spectacle dont la recette est désormais bien connue : les artistes incarnent les différents personnages de l’opéra, pendant qu’un comédien raconte les délicieux quiproquos qui font tout le sel de son intrigue.

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707438-une-heure-avec-le-barbier-de-seville »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-voix-une-heure-avec-le-barbier-de-seville-84491 »}]

Chœur et solistes de l’Opéra National de Bordeaux Famille