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Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris

Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris

Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Marguerite Duras

Adresse : 115, rue de Bagnolet

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 30 décembre 2026

Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.

Les prochaines dates :

SEPTEMBRE :

Les mercredis 16 et 30 septembre

OCTOBRE :

Le mercredi 14 octobre

NOVEMBRE :

Les mercredis 4 et 18 novembre

DÉCEMBRE

Les mercredis 21, 16 et 30 décembre

Sur inscription pour les centres de loisirs.

L’heure du conte de la médiathèque Marguerite Duras
Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :
mercredi, dimanche
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-30T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00;2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00;2026-09-30T15:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00;2026-10-04T15:00:00+02:00_2026-10-04T16:00:00+02:00;2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T16:00:00+02:00;2026-10-14T15:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00;2026-10-18T15:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00;2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T16:00:00+02:00;2026-10-28T15:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00;2026-11-01T15:00:00+02:00_2026-11-01T16:00:00+02:00;2026-11-04T15:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-08T15:00:00+02:00_2026-11-08T16:00:00+02:00;2026-11-11T15:00:00+02:00_2026-11-11T16:00:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:00:00+02:00;2026-11-18T15:00:00+02:00_2026-11-18T16:00:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:00:00+02:00;2026-11-25T15:00:00+02:00_2026-11-25T16:00:00+02:00;2026-11-29T15:00:00+02:00_2026-11-29T16:00:00+02:00;2026-12-02T15:00:00+02:00_2026-12-02T16:00:00+02:00;2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T16:00:00+02:00;2026-12-09T15:00:00+02:00_2026-12-09T16:00:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:00:00+02:00;2026-12-16T15:00:00+02:00_2026-12-16T16:00:00+02:00;2026-12-20T15:00:00+02:00_2026-12-20T16:00:00+02:00;2026-12-23T15:00:00+02:00_2026-12-23T16:00:00+02:00;2026-12-27T15:00:00+02:00_2026-12-27T16:00:00+02:00;2026-12-30T15:00:00+02:00_2026-12-30T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras


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