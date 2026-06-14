Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris
Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 16 septembre 2026.
Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.
Les prochaines dates :
SEPTEMBRE :
Les mercredis 16 et 30 septembre
OCTOBRE :
Le mercredi 14 octobre
NOVEMBRE :
Les mercredis 4 et 18 novembre
DÉCEMBRE
Les mercredis 21, 16 et 30 décembre
Sur inscription pour les centres de loisirs.
L’heure du conte de la médiathèque Marguerite Duras
Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :
mercredi, dimanche
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T18:00:00+02:00
fin : 2026-12-30T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00;2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00;2026-09-30T15:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00;2026-10-04T15:00:00+02:00_2026-10-04T16:00:00+02:00;2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T16:00:00+02:00;2026-10-14T15:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00;2026-10-18T15:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00;2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T16:00:00+02:00;2026-10-28T15:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00;2026-11-01T15:00:00+02:00_2026-11-01T16:00:00+02:00;2026-11-04T15:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-08T15:00:00+02:00_2026-11-08T16:00:00+02:00;2026-11-11T15:00:00+02:00_2026-11-11T16:00:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:00:00+02:00;2026-11-18T15:00:00+02:00_2026-11-18T16:00:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:00:00+02:00;2026-11-25T15:00:00+02:00_2026-11-25T16:00:00+02:00;2026-11-29T15:00:00+02:00_2026-11-29T16:00:00+02:00;2026-12-02T15:00:00+02:00_2026-12-02T16:00:00+02:00;2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T16:00:00+02:00;2026-12-09T15:00:00+02:00_2026-12-09T16:00:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:00:00+02:00;2026-12-16T15:00:00+02:00_2026-12-16T16:00:00+02:00;2026-12-20T15:00:00+02:00_2026-12-20T16:00:00+02:00;2026-12-23T15:00:00+02:00_2026-12-23T16:00:00+02:00;2026-12-27T15:00:00+02:00_2026-12-27T16:00:00+02:00;2026-12-30T15:00:00+02:00_2026-12-30T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras
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