Une heure entière dans les histoires Médiathèque Marguerite Duras Paris mercredi 16 septembre 2026.

Des lectures d’albums, des contes, des chansons, des poésies… proposés par les bibliothécaires.

Les prochaines dates :

SEPTEMBRE :

Les mercredis 16 et 30 septembre

OCTOBRE :

Le mercredi 14 octobre

NOVEMBRE :

Les mercredis 4 et 18 novembre

DÉCEMBRE

Les mercredis 21, 16 et 30 décembre

Sur inscription pour les centres de loisirs.

L’heure du conte de la médiathèque Marguerite Duras

Du mercredi 16 septembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T18:00:00+02:00

fin : 2026-12-30T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-16T15:00:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-20T15:00:00+02:00_2026-09-20T16:00:00+02:00;2026-09-23T15:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T16:00:00+02:00;2026-09-30T15:00:00+02:00_2026-09-30T16:00:00+02:00;2026-10-04T15:00:00+02:00_2026-10-04T16:00:00+02:00;2026-10-07T15:00:00+02:00_2026-10-07T16:00:00+02:00;2026-10-11T15:00:00+02:00_2026-10-11T16:00:00+02:00;2026-10-14T15:00:00+02:00_2026-10-14T16:00:00+02:00;2026-10-18T15:00:00+02:00_2026-10-18T16:00:00+02:00;2026-10-21T15:00:00+02:00_2026-10-21T16:00:00+02:00;2026-10-25T15:00:00+02:00_2026-10-25T16:00:00+02:00;2026-10-28T15:00:00+02:00_2026-10-28T16:00:00+02:00;2026-11-01T15:00:00+02:00_2026-11-01T16:00:00+02:00;2026-11-04T15:00:00+02:00_2026-11-04T16:00:00+02:00;2026-11-08T15:00:00+02:00_2026-11-08T16:00:00+02:00;2026-11-11T15:00:00+02:00_2026-11-11T16:00:00+02:00;2026-11-15T15:00:00+02:00_2026-11-15T16:00:00+02:00;2026-11-18T15:00:00+02:00_2026-11-18T16:00:00+02:00;2026-11-22T15:00:00+02:00_2026-11-22T16:00:00+02:00;2026-11-25T15:00:00+02:00_2026-11-25T16:00:00+02:00;2026-11-29T15:00:00+02:00_2026-11-29T16:00:00+02:00;2026-12-02T15:00:00+02:00_2026-12-02T16:00:00+02:00;2026-12-06T15:00:00+02:00_2026-12-06T16:00:00+02:00;2026-12-09T15:00:00+02:00_2026-12-09T16:00:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T16:00:00+02:00;2026-12-16T15:00:00+02:00_2026-12-16T16:00:00+02:00;2026-12-20T15:00:00+02:00_2026-12-20T16:00:00+02:00;2026-12-23T15:00:00+02:00_2026-12-23T16:00:00+02:00;2026-12-27T15:00:00+02:00_2026-12-27T16:00:00+02:00;2026-12-30T15:00:00+02:00_2026-12-30T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras



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