Une hirondelle sur les toits du 8e arrondissement – Exposition de Cécile Raynal Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Du 14 au 25 septembre 2026, la Mairie du 8e arrondissement accueille l’exposition « Une hirondelle sur les toits du 8e arrondissement » de l’artiste Cécile Raynal.

À travers ses peintures, Cécile Raynal propose un regard singulier sur Paris et plus particulièrement sur le 8e arrondissement. Toits, façades, fenêtres et perspectives urbaines deviennent autant de points de vue pour redécouvrir des lieux familiers sous un autre angle.

Son travail accorde une place particulière à l’architecture et aux détails qui composent le paysage parisien, invitant le visiteur à prendre de la hauteur et à regarder autrement la ville.

Après une première exposition à la Mairie du 8e arrondissement en 2024, Cécile Raynal revient présenter une nouvelle sélection de ses œuvres.

Cécile Raynal présente ses peintures consacrées aux paysages et à l’architecture du 8e arrondissement.

Du lundi 14 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :

jeudi

de 11h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, vendredi

de 11h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-14T11:00:00+02:00_2026-09-14T17:00:00+02:00;2026-09-15T11:00:00+02:00_2026-09-15T17:00:00+02:00;2026-09-16T11:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00;2026-09-17T11:00:00+02:00_2026-09-17T19:30:00+02:00;2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T17:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T17:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T17:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T17:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:30:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T17:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://mairie08.paris.fr/pages/une-hirondelle-sur-les-toits-du-8e-arrondissement-l-exposition-de-cecile-raynal-36237



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