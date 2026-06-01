Une histoire culturelle de la mouche : son apparition dans la peinture, la photographie, le cinéma et la littérature., Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Une histoire culturelle de la mouche : son apparition dans la peinture, la photographie, le cinéma et la littérature. Vendredi 5 juin, 14h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Peter Geimer, Mouches. Un portrait, Macula (coll. Patte d’oie), 2026

Dans ce texte renseigné et plein d’humour, Peter Geimer brosse une histoire culturelle de cet insecte apparemment superflu. Au fil des chapitres, le lecteur découvre l’étonnante richesse du monde des mouches, tout comme l’agacement ou la répulsion qu’elles peuvent susciter chez l’humain. L’auteur se penche sur une véritable littérature de condamnation qui s’est établie depuis l’Antiquité, mais aussi sur les différentes représentations picturales de l’insecte ou encore sur la fascination pour son appareil visuel, en particulier dans l’histoire du cinéma et de la photographie.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art