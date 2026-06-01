Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Une histoire culturelle de la mouche : son apparition dans la peinture, la photographie, le cinéma et la littérature., Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Une histoire culturelle de la mouche : son apparition dans la peinture, la photographie, le cinéma et la littérature., Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - quartier Henri IV, cour des Offices

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Une histoire culturelle de la mouche : son apparition dans la peinture, la photographie, le cinéma et la littérature. Vendredi 5 juin, 14h45 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T14:45:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Peter Geimer, Mouches. Un portrait, Macula (coll. Patte d’oie), 2026
Dans ce texte renseigné et plein d’humour, Peter Geimer brosse une histoire culturelle de cet insecte apparemment superflu. Au fil des chapitres, le lecteur découvre l’étonnante richesse du monde des mouches, tout comme l’agacement ou la répulsion qu’elles peuvent susciter chez l’humain. L’auteur se penche sur une véritable littérature de condamnation qui s’est établie depuis l’Antiquité, mais aussi sur les différentes représentations picturales de l’insecte ou encore sur la fascination pour son appareil visuel, en particulier dans l’histoire du cinéma et de la photographie.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)