Une histoire du cinéma français. Héritages maghrébins Palais de la Porte Dorée Paris

Informations pratiques

Des réalisateurs, du pionnier Ali Ghanem à Mehdi Charef, Rachid Bouchareb, Hafsia Herzi ou Lina Soualem, comme des acteurs Jamel Debbouze, Rachida Brakni, Roschdy Zem ou Sami Bouajila, ont contribué à façonner une histoire culturelle singulière. Leurs parcours, entre la France et le Maghreb, ont participé à redéfinir, au fil des générations, les imaginaires du cinéma français. Leurs films, souvent pionniers, ont ouvert la voie à des récits inédits, mêlant expérience de l’exil, quête d’identité et renouveau des formes cinématographiques.

Plutôt que de s’attacher aux figures de l’immigration telles qu’elles ont été représentées à l’écran, Une nouvelle histoire du cinéma français choisit de se placer du côté des artistes qui, depuis les années 1960, ont écrit de larges pans de l’histoire du cinéma français sans que cette histoire n’ait jamais été racontée.

À travers des extraits de films, des affiches, des photographies de tournage, des storyboards, des objets iconiques du cinéma comme des Césars ou encore des archives de presse, Une nouvelle histoire du cinéma français propose une traversée concrète et sensible de cette histoire. L’exposition met en dialogue des œuvres largement reconnues et d’autres plus rarement montrées, parfois restaurées ou numérisées pour l’occasion.

L’exposition s’achève sur une séquence tournée vers l’avenir : l’irruption du cinéma de genre, l’importance des femmes, la liberté formelle, l’audace des récits et l’émergence de nouvelles voix circulant entre les deux rives.

Depuis plus de soixante ans, le cinéma français se transforme sous l’impulsion de cinéastes, acteurs et actrices issus de l’immigration maghrébine. Leurs œuvres ont introduit de nouveaux récits, de nouveaux visages et de nouvelles formes, redéfinissant les imaginaires du septième art. L’exposition Une nouvelle histoire du cinéma Français retrace cette histoire en mettant en lumière celles et ceux qui ont contribué à façonner et façonnent encore le cinéma français.

Du vendredi 30 octobre 2026 au dimanche 21 mars 2027 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant

De 0 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T11:00:00+01:00

fin : 2027-03-21T20:00:00+01:00

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Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris



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