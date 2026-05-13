Une introduction dansée à l’exposition Ombres de Naples, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Une introduction dansée à l’exposition Ombres de Naples Samedi 23 mai, 21h00, 22h15 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:45:00+02:00

Les élèves de la classe de danse du conservatoire de musique, de danse et d’arts visuels de Carpentras vous invitent à découvrir les solos qu’ils ont conçus en s’inspirant de l’oeuvre d’Ernest Pignon-Ernest dans un parcours au sein des collections qui vous mènera jusqu’à l’exposition Ombres de Naples.

Laissez-vous guider !

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr Hospice construit entre 1750 et 1760 par l’architecte local Antoine d’Allemand, sous la maîtrise d’ouvrage de Monseigneur d’Inguimbert, grand mécène dans l’esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s’ordonnent autour d’une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l’aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d’Inguimbert. L’apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur.

Les élèves de la classe de danse du conservatoire de musique, de danse et d’arts visuels de Carpentras vous invitent à découvrir les solos qu’ils ont conçus en s’inspirant de l’oeuvre d’Ernest dans …

©ADAGP