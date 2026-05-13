Visite libre des expositions permanente et temporaire, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Visite libre des expositions permanente et temporaire Samedi 23 mai, 20h00 Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Visite libre et gratuite de l’exposition permanente (galerie historique, galerie des cabinets d’étude, galerie des beaux-arts, histoire de l’hôtel-Dieu) et de l’exposition temporaire Ombres de Naples. Ernest Pignon-Ernest.

Cette exposition présente plus de 200 œuvres, dont certaines inédites – dessins, photographies et sérigraphies – issues de ses interventions à Naples entre 1988 et 2015. Dans le parcours permanent, une sélection d’œuvres de l’Inguimbertine fait écho aux sources qui ont inspiré Ernest Pignon-Ernest.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr Hospice construit entre 1750 et 1760 par l’architecte local Antoine d’Allemand, sous la maîtrise d’ouvrage de Monseigneur d’Inguimbert, grand mécène dans l’esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s’ordonnent autour d’une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l’aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d’Inguimbert. L’apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur.

Visite libre et gratuite de l’exposition permanente (galerie historique, galerie des cabinets d’étude, galerie des beaux-arts, histoire de l’hôtel-Dieu) et de l’exposition temporaire _Ombres de plus…

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