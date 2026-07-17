Une journée de découvertes et de partage, Médiathèque du Pays viganais, Le Vigan

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Pays viganais · Le Vigan

Informations pratiques

Une journée de découvertes et de partage Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque du Pays viganais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Journée d’animations à la médiathèque du Vigan :

– Espace jeux

– Rencontres littéraires

– Animations jeune public

– Concert…

Médiathèque du Pays viganais 21 rue des Barris 30120 Le Vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie 04 67 81 80 49 http://www.mediathequedupaysviganais.fr

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©Médiathèque du Pays viganais