AGENDA · Le Vigan
Une journée de découvertes et de partage, Médiathèque du Pays viganais, Le Vigan
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Pays viganais · Le Vigan
Informations pratiques
Une journée de découvertes et de partage Samedi 3 octobre, 09h30 Médiathèque du Pays viganais Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Journée d’animations à la médiathèque du Vigan :
– Espace jeux
– Rencontres littéraires
– Animations jeune public
– Concert…
Médiathèque du Pays viganais 21 rue des Barris 30120 Le Vigan Le Vigan 30120 Gard Occitanie 04 67 81 80 49 http://www.mediathequedupaysviganais.fr
Biblis en folie 2026
©Médiathèque du Pays viganais
À voir aussi à Le Vigan (Gard)
- Vide-Greniers du Vigan en Quercy Le Vigan-en-Quercy 19 juillet 2026
- Les Rendez-Vous d’Aymare Les aventures d’une poule aveugle et d’un canard boiteux Route des Cazes Le Vigan 21 juillet 2026
- Les Rendez-vous d’Aymare Le Misanthrope de Molière et Phèdre de Racine Théâtre d’Aymare Le Vigan 22 juillet 2026
- Les Rendez-vous d’Aymare Propriété privée de Julia Deck et Soif d’adrénaline, le projet pirate par La Reine des aveugles Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy 23 juillet 2026
- Les Rendez-vous d’Aymare Lâche-moi ! Théâtre d’Aymare Le Vigan-en-Quercy 28 juillet 2026