Une journée Sapeurs Pompiers Caserne des pompiers Parthenay
Une journée Sapeurs Pompiers Caserne des pompiers Parthenay samedi 30 mai 2026.
Parthenay
Une journée Sapeurs Pompiers
Caserne des pompiers 3 Rue d’Abrantès Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Ensemble une journée sapeurs-pompiers !
Village animation avec au programme
– Rallye découverte
– Escape game
– Stand photos
– Exposition de véhicules
– Concours de manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers
– Manœuvre dé désincarcération
– Participation libre pour l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers
– Tirage au sort pour participer à l’exercice de secours routier .
Caserne des pompiers 3 Rue d’Abrantès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 26 30 18
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English : Une journée Sapeurs Pompiers
L’événement Une journée Sapeurs Pompiers Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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