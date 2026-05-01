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Une journée Sapeurs Pompiers Caserne des pompiers Parthenay

Une journée Sapeurs Pompiers Caserne des pompiers Parthenay

Une journée Sapeurs Pompiers Caserne des pompiers Parthenay samedi 30 mai 2026.

Lieu : Caserne des pompiers

Adresse : 3 Rue d'Abrantès

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Une journée Sapeurs Pompiers

Caserne des pompiers 3 Rue d’Abrantès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Ensemble une journée sapeurs-pompiers !
Village animation avec au programme
– Rallye découverte
– Escape game
– Stand photos
– Exposition de véhicules
– Concours de manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers
– Manœuvre dé désincarcération
– Participation libre pour l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers
– Tirage au sort pour participer à l’exercice de secours routier   .

Caserne des pompiers 3 Rue d’Abrantès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 26 30 18 

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English : Une journée Sapeurs Pompiers

L’événement Une journée Sapeurs Pompiers Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine

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