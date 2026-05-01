Une journée Sapeurs Pompiers Caserne des pompiers Parthenay

Parthenay

Une journée Sapeurs Pompiers

Caserne des pompiers 3 Rue d’Abrantès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Ensemble une journée sapeurs-pompiers !

Village animation avec au programme

– Rallye découverte

– Escape game

– Stand photos

– Exposition de véhicules

– Concours de manœuvres des jeunes sapeurs-pompiers

– Manœuvre dé désincarcération

– Participation libre pour l’œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers

– Tirage au sort pour participer à l’exercice de secours routier .

Caserne des pompiers 3 Rue d’Abrantès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 26 30 18

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English : Une journée Sapeurs Pompiers

L’événement Une journée Sapeurs Pompiers Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine