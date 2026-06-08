UNE NUIT À MADRID Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan jeudi 9 juillet 2026.

Perpignan

UNE NUIT À MADRID

Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Église des Grands Carmes

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Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

? Grands Carmes Church

L’événement UNE NUIT À MADRID Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME