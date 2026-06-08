UNE NUIT À MADRID Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan
UNE NUIT À MADRID Église des Grands Carmes Arsenal Perpignan jeudi 9 juillet 2026.
Perpignan
UNE NUIT À MADRID
Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Église des Grands Carmes
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Église des Grands Carmes Arsenal 1 Rue Jean Vielledent Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
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English :
? Grands Carmes Church
L’événement UNE NUIT À MADRID Perpignan a été mis à jour le 2026-06-05 par PERPIGNAN TOURISME
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