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Une nuit, deux plongées : Anne Paceo en concert et l’exposition L’Appel des profondeurs à Paris ! Musée national de la Marine Paris

mercredi 14 octobre 2026 · Musée national de la Marine · Paris

Une nuit, deux plongées : Anne Paceo en concert et l’exposition L’Appel des profondeurs à Paris ! Musée national de la Marine Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Musée national de la Marine
Adresse
17 place du Trocadéro et du 11 Novembre
Ville
75116 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><strong>49 € | 39 € pour les adhérents</strong><br> ⚠️ <strong>Places limitées !</strong></p>

Prêts à plonger ?

Les 14 et 15 octobre 2026, le Musée national de la Marine ouvre exceptionnellement ses portes en soirée pour une expérience culturelle pas comme les autres ! Au programme : exposition, exploration sous-marine et musique live au cœur du Palais de Chaillot.

Dès 19h, partez à la découverte de L’Appel des profondeurs, une exposition qui retrace la grande aventure de l’exploration sous-marine, de l’Antiquité à nos jours. Arts, littérature, sciences et techniques se rencontrent pour raconter notre fascination pour les mondes sous-marins et celles et ceux qui ont tenté d’en percer les mystères.

Puis, à 21h, place à la musique ! Anne Paceo présente Atlantis, un concert inspiré par les profondeurs marines, la mythologie et notre rapport à la nature. Batteuse et compositrice reconnue de la scène jazz française, elle propose un univers musical à la croisée du jazz, de la pop et de l’électro.

Une soirée, deux expériences : venez découvrir les profondeurs autrement !

Une soirée exceptionnelle au cœur du Trocadéro ! Les 14 et 15 octobre, le Musée national de la Marine vous invite à plonger dans l’univers fascinant des profondeurs avec l’exposition « L’Appel des profondeurs », avant de découvrir le concert Atlantis d’Anne Paceo !
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h30
Le mercredi 14 octobre 2026
de 19h00 à 21h30
payant

49 € | 39 € pour les adhérents

⚠️ Places limitées !

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-16T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T21:30:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:30:00+02:00

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre  75116 Paris
https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html


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