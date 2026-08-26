Une nuit, deux plongées : Anne Paceo en concert et l’exposition L’Appel des profondeurs à Paris ! Musée national de la Marine Paris

Informations pratiques

Prêts à plonger ?

Les 14 et 15 octobre 2026, le Musée national de la Marine ouvre exceptionnellement ses portes en soirée pour une expérience culturelle pas comme les autres ! Au programme : exposition, exploration sous-marine et musique live au cœur du Palais de Chaillot.

Dès 19h, partez à la découverte de L’Appel des profondeurs, une exposition qui retrace la grande aventure de l’exploration sous-marine, de l’Antiquité à nos jours. Arts, littérature, sciences et techniques se rencontrent pour raconter notre fascination pour les mondes sous-marins et celles et ceux qui ont tenté d’en percer les mystères.

Puis, à 21h, place à la musique ! Anne Paceo présente Atlantis, un concert inspiré par les profondeurs marines, la mythologie et notre rapport à la nature. Batteuse et compositrice reconnue de la scène jazz française, elle propose un univers musical à la croisée du jazz, de la pop et de l’électro.

Une soirée, deux expériences : venez découvrir les profondeurs autrement !

Une soirée exceptionnelle au cœur du Trocadéro ! Les 14 et 15 octobre, le Musée national de la Marine vous invite à plonger dans l’univers fascinant des profondeurs avec l’exposition « L’Appel des profondeurs », avant de découvrir le concert Atlantis d’Anne Paceo !

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 14 octobre 2026

de 19h00 à 21h30

payant

49 € | 39 € pour les adhérents



⚠️ Places limitées !

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T21:30:00+02:00;2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:30:00+02:00

Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html



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