Une photothèque muséale au service de l’architecture, Cour du patrimoine, Bourges
dimanche 20 septembre 2026 · Cour du patrimoine · Bourges
Informations pratiques
Une photothèque muséale au service de l’architecture Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Cour du patrimoine Cher
Rdv à l’accueil des JEP, Cour du Patrimoine; 12 place E.Dolet
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une photothèque muséale au service de l’architecture : évoquer, documenter un édifice mais aussi parfois le restaurer. Les photographies anciennes comme témoignages de l’évolution architecturale et de l’identité d’un document.
Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Une photothèque muséale au service de l’architecture : évoquer, documenter un édifice mais aussi parfois le restaurer.
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique
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