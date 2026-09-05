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Une photothèque muséale au service de l’architecture, Cour du patrimoine, Bourges

dimanche 20 septembre 2026 · Cour du patrimoine · Bourges

Une photothèque muséale au service de l’architecture, Cour du patrimoine, Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cour du patrimoine
Adresse
12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Rdv à l'accueil des JEP, Cour du Patrimoine; 12 place E.Dolet

Une photothèque muséale au service de l’architecture Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Cour du patrimoine Cher

Rdv à l’accueil des JEP, Cour du Patrimoine; 12 place E.Dolet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une photothèque muséale au service de l’architecture : évoquer, documenter un édifice mais aussi parfois le restaurer. Les photographies anciennes comme témoignages de l’évolution architecturale et de l’identité d’un document.

Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Une photothèque muséale au service de l’architecture : évoquer, documenter un édifice mais aussi parfois le restaurer.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique

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