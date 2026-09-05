Une photothèque muséale au service de l’architecture, Cour du patrimoine, Bourges

Informations pratiques

Une photothèque muséale au service de l’architecture Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Cour du patrimoine Cher

Rdv à l’accueil des JEP, Cour du Patrimoine; 12 place E.Dolet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une photothèque muséale au service de l’architecture : évoquer, documenter un édifice mais aussi parfois le restaurer. Les photographies anciennes comme témoignages de l’évolution architecturale et de l’identité d’un document.

Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Une photothèque muséale au service de l’architecture : évoquer, documenter un édifice mais aussi parfois le restaurer.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique