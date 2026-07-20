Une pièce de cirque chaleureuse et puissante : Ki No Nagare / Collectif Malunés Village de cirque Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Village de cirque · Paris
Informations pratiques
1h · À partir de 7 ans · Sous chapiteau
Les principes martiaux servent de point
de départ pour explorer comment lâcher prise, accepter et trouver
l’harmonie, en soi et avec l’autre.
Deux
corps au centre de la piste, un homme lourd et un homme léger
s’engagent dans un dialogue sans parole, soutenus par les rythmes pulsés
du taiko et du tambour.
Le
chapiteau devient un espace intime où se joue une histoire secrète, une
vibration douce traverse alors chacun, chacune et la beauté l’emporte.
Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22
Ki No Nagare ou « l’énergie qui coule » s’inspire de l’aïkido et de l’acrobatie aérienne pour parler de ce qui nous touche au plus profond.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 20h00 à 21h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
payant
De 12 à 20 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00
Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/kinonagare-collectif-malunes +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Village de cirque et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Summer School du CAP – Créez votre asso pendant les vacances ! Carrefour des Associations Parisiennes Paris 20 juillet 2026
- visite guidée du cimetière Saint Vincent Cimetière de Saint-Vincent Paris 20 juillet 2026
- Stage de dessin / peinture : l’anatomie humaine avec modèle vivant Atelier Sedaine Paris 20 juillet 2026
- Hip-hop 3-6 ans Centre Paris Anim’ Point du Jour PARIS 20 juillet 2026
- Pique-nique en famille à la Villette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 20 juillet 2026