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Une pièce de cirque chaleureuse et puissante : Ki No Nagare / Collectif Malunés Village de cirque Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Village de cirque · Paris

Une pièce de cirque chaleureuse et puissante : Ki No Nagare / Collectif Malunés Village de cirque Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de cirque
Adresse
Pelouse de Reuilly
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 12 à 20 euros.</p>

1h · À partir de 7 ans · Sous chapiteau

Les principes martiaux servent de point
de départ pour explorer comment lâcher prise, accepter et trouver
l’harmonie, en soi et avec l’autre.

Deux
corps au centre de la piste, un homme lourd et un homme léger
s’engagent dans un dialogue sans parole, soutenus par les rythmes pulsés
du taiko et du tambour.

Le
chapiteau devient un espace intime où se joue une histoire secrète, une
vibration douce traverse alors chacun, chacune et la beauté l’emporte.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Ki No Nagare ou « l’énergie qui coule » s’inspire de l’aïkido et de l’acrobatie aérienne pour parler de ce qui nous touche au plus profond.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h30 à 17h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 20h00 à 21h00
Le vendredi 18 septembre 2026
de 20h30 à 21h30
payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly  75012 Paris
https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/kinonagare-collectif-malunes +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR


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