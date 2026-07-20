Une pièce de cirque chaleureuse et puissante : Ki No Nagare / Collectif Malunés Village de cirque Paris

Informations pratiques

1h · À partir de 7 ans · Sous chapiteau

Les principes martiaux servent de point

de départ pour explorer comment lâcher prise, accepter et trouver

l’harmonie, en soi et avec l’autre.

Deux

corps au centre de la piste, un homme lourd et un homme léger

s’engagent dans un dialogue sans parole, soutenus par les rythmes pulsés

du taiko et du tambour.

Le

chapiteau devient un espace intime où se joue une histoire secrète, une

vibration douce traverse alors chacun, chacune et la beauté l’emporte.

Ce spectacle s’inscrit dans la programmation du Village de cirque #22

VOIR LA PROGRAMMATION

Ki No Nagare ou « l’énergie qui coule » s’inspire de l’aïkido et de l’acrobatie aérienne pour parler de ce qui nous touche au plus profond.

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 18 septembre 2026

de 20h30 à 21h30

payant

De 12 à 20 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00;2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:00:00+02:00;2026-09-20T16:30:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Village de cirque Pelouse de Reuilly 75012 Paris

https://www.2r2c.coop/2r2cms/programmation-section/kinonagare-collectif-malunes +33146223371 reservation@2r2c.coop https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/de.decirque/?locale=fr_FR



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