Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24 2026-09-26
Durée 1h15
TEXTE ET MISE EN SCÈNE OLIVIA CSIKY TRNKA
Portrait d’une femme âgée en divinité antique.
Une Olympia du troisième âge devise, reine sculpturale, sur son divan de
velours. En attendant sa petite fille qui ne vient pas, cette vieille femme
aussi drôle que cruelle, règle ses comptes avec le passé et laisse libre
cours à ses pensées. Laurence Mayor irradie dans ce rôle tragi-comique
qui évoque en creux le sort réservé aux personnes âgées dans nos
sociétés. Comme un rituel de consolation, ce monologue éclatant tient
tête à la mort.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union
L’événement Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Rap Symphonique Il était une fois Marseille Festival 1001 Notes Limoges 15 juillet 2026
- Festival 1001 Notes Patinoire de Limoges Limoges 15 juillet 2026
- La maison de mes rêves (7-12 ans), Quartier de la Cité, Limoges 15 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans La maison de mes rêves Limoges 15 juillet 2026
- Stage avec l’artiste Laëtitia Ducrettet : de 6 à 10 ans, Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, Limoges 15 juillet 2026