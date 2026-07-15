Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24 2026-09-26

Durée 1h15

TEXTE ET MISE EN SCÈNE OLIVIA CSIKY TRNKA

Portrait d’une femme âgée en divinité antique.

Une Olympia du troisième âge devise, reine sculpturale, sur son divan de

velours. En attendant sa petite fille qui ne vient pas, cette vieille femme

aussi drôle que cruelle, règle ses comptes avec le passé et laisse libre

cours à ses pensées. Laurence Mayor irradie dans ce rôle tragi-comique

qui évoque en creux le sort réservé aux personnes âgées dans nos

sociétés. Comme un rituel de consolation, ce monologue éclatant tient

tête à la mort.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union

L’événement Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole