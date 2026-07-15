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Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

jeudi 24 septembre 2026 · Théâtre de l'Union · Limoges

Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre de l'Union
Adresse
20 Rue des Coopérateurs
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
5 5 25

Limoges

Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24 2026-09-26

Durée 1h15

TEXTE ET MISE EN SCÈNE OLIVIA CSIKY TRNKA
Portrait d’une femme âgée en divinité antique.
Une Olympia du troisième âge devise, reine sculpturale, sur son divan de
velours. En attendant sa petite fille qui ne vient pas, cette vieille femme
aussi drôle que cruelle, règle ses comptes avec le passé et laisse libre
cours à ses pensées. Laurence Mayor irradie dans ce rôle tragi-comique
qui évoque en creux le sort réservé aux personnes âgées dans nos
sociétés. Comme un rituel de consolation, ce monologue éclatant tient
tête à la mort.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien.   .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00  billetterie@theatre-union.fr

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English : Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union

L’événement Une Vénus De 5743 Ans Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole

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