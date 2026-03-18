Une vie riche Théâtre Ouvert Paris

Une vie riche Théâtre Ouvert Paris

Une vie riche Théâtre Ouvert Paris samedi 30 mai 2026.

Une scène de braquage en plein Paris. Deux individus en fuite. L’un d’eux a trouvé refuge dans la chambre froide d’une boucherie.

« La vie devait toujours se faire en deux parties, la vie de pauvre
d’abord, puis la vie riche ensuite, non ? Tu n’es pas d’accord ? »

Une vie riche est le dernier monologue d’un individu recherché.
Le samedi 30 mai 2026
de 20h00 à 20h50
payant

De 4€ à 6€

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 90 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T23:50:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T20:50:00+02:00

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta  75020 Paris
https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/une-vie-riche/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/


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