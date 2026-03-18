Une vie riche Théâtre Ouvert Paris

Une scène de braquage en plein Paris. Deux individus en fuite. L’un d’eux a trouvé refuge dans la chambre froide d’une boucherie.

« La vie devait toujours se faire en deux parties, la vie de pauvre

d’abord, puis la vie riche ensuite, non ? Tu n’es pas d’accord ? »

Une vie riche est le dernier monologue d’un individu recherché.

Le samedi 30 mai 2026

de 20h00 à 20h50

payant

De 4€ à 6€

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 90 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T23:50:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T20:50:00+02:00

Théâtre Ouvert 159 Avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/une-vie-riche/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.facebook.com/theatreouvert1/ https://www.facebook.com/theatreouvert1/



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