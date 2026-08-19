AGENDA · Marmande
Union musicale, Kiosque de Maré, Marmande
dimanche 20 septembre 2026 · Kiosque de Maré · Marmande
Informations pratiques
Union musicale Dimanche 20 septembre, 15h00 Kiosque de Maré Lot-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Prélude et Marche triomphale, Andalousia, A song for peace, Don Quixote, Excursion, Byzantine dances…
Kiosque de Maré Esplanade de Maré, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Prélude et Marche triomphale, Andalousia, A song for peace, Don Quixote, Excursion, Byzantine dances…
©Mairie de Marmande
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