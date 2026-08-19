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Union musicale, Kiosque de Maré, Marmande

dimanche 20 septembre 2026 · Kiosque de Maré · Marmande

Union musicale, Kiosque de Maré, Marmande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Kiosque de Maré
Adresse
Esplanade de Maré, 47200 Marmande
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit.

Union musicale Dimanche 20 septembre, 15h00 Kiosque de Maré Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Prélude et Marche triomphale, Andalousia, A song for peace, Don Quixote, Excursion, Byzantine dances…

Kiosque de Maré Esplanade de Maré, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Prélude et Marche triomphale, Andalousia, A song for peace, Don Quixote, Excursion, Byzantine dances…

©Mairie de Marmande

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