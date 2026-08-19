Union musicale, Kiosque de Maré, Marmande

Informations pratiques

Union musicale Dimanche 20 septembre, 15h00 Kiosque de Maré Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Prélude et Marche triomphale, Andalousia, A song for peace, Don Quixote, Excursion, Byzantine dances…

Kiosque de Maré Esplanade de Maré, 47200 Marmande Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Prélude et Marche triomphale, Andalousia, A song for peace, Don Quixote, Excursion, Byzantine dances…

©Mairie de Marmande