Université de Lorraine – Visite guidée de l’ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, Présidence Libération – ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson, Nancy
dimanche 20 septembre 2026 · Présidence Libération - ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson · Nancy
Informations pratiques
Université de Lorraine – Visite guidée de l’ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson Dimanche 20 septembre, 13h30, 15h00 Présidence Libération – ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Venez découvrir ce bâtiment remarquable et son décor de style Art déco, classé au titre des Monuments historiques.
Présidence Libération – ancien siège social des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson Place Camille Cavallier 54000 Nancy Nancy 54000 Beauregard, Boufflers, Buthegnémont Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://eventbrite.fr »}] L’ancien siège social de la Société anonyme des Hauts fourneaux et fonderies de Pont-à-Mousson est édifié entre 1926 et 1929 par l’architecte nancéien Jean Bourgon. De style Art déco, ce bâtiment renferme notamment un ensemble de verrières signées Jacques Gruber.
Venez découvrir ce bâtiment remarquable et son décor de style Art déco, classé au titre des Monuments historiques.
© nicolasdohr.com
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