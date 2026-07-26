untitled (halo) • Lal Tuna • Tom Hufnagel SUPERSONIC Paris
mercredi 16 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
UNTITLED (HALO) (22h00)
(Shoegaze – Los Angeles, US)
Composé de Jack Dione, Ariana Mamnoon et Jay Are, untitled (halo) est un trio basé à Los Angeles dont la musique oscille entre le shoegaze, la dream pop, le noise et le rock expérimental.
Avec leur premier EP, « towncryer », sorti en 2023, ces Américains emmènent les auditeurs dans un voyage sonore onirique et mélancolique, porté par des voix majestueuses. Leur musique rappelle les projets de Mica Levi et Bar Italia, dont le groupe a assuré la première partie lors de leur tournée californienne.
https://untitledhalo.bandcamp.com/
LAL TUNA ( 21h00)
(Alt pop – Nothing Is Mine Records – Bordeaux, FR)
Lal Tuna évolue au sein de la scène musicale française depuis seulement un an. Hyper-active artistiquement parlant, on comprend mieux sa volonté de quitter Istanbul il y a trois ans, alors qu’elle était âgée de 18 ans. Elle compose, enregistre et produit sa musique toute seule depuis son appartement, créant un univers à la fois intime et cinématographique qui mêle sonorités pop mainstream, gothiques et garage des années 60s. Après le sombre Television Forever, elle dévoile un visage plus lumineux avec son nouveau single Car Crashes, tout en conservant cette profondeur mélancolique qui caractérise son écriture. Même si elle enregistre en solo, sur scène on la retrouve soit en duo, soit avec son groupe au complet. Son nouvel album “Don’t Forget Me” est sorti le 5 Juin 2026 via The Velvet Bride/Nothing is Mine Records.
Les 3 influences : PJ Harvey, Ethel Cain & The Jesus And Mary Chain.
TOM HUFNAGEL (20h00)
(Pop française – Paris, FR)
Tom Hufnagel écrit et chante une pop élégante et nostalgique. Berger, Murat, pas loin. Ils seront quatre sur scène (batterie, basse, guitare, claviers)
Les 3 influences : Michel Berger, Disiz et Mac DeMarco.
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr.
Il faut venir si vous aimez… Beach House, Radiohead & Slowdive.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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